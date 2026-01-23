انخفضت 100 ألف جنيه، أسعار سيارات ميتسوبيشي إكليبس كروس 2026

18 حجم الخط

تواصل حملات الانخفاض علي السيارات داخل السوق المحلي، بداية من العام الجديد 2026، ووصلات التراجع لسيارات ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2026 التي تراجعت نحو 100 ألف جنيه لبعض الفئات.



أسعار سيارات ميتسوبيشي إكليبس كروس 2026

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات ميتسوبيشي كروس 2026، داخل السوق المحلي بعد تراجع أسعارها وإخطار الموزعين والتجار كافة خلال نهاية شهر يناير حتي مطلع فبراير وهي:

يصل سعر الفئة Highline نحو مليون و550 ألف جنيه

يصل سعر الفئة Topline نحو مليون و610 آلاف جنيه

يصل سعر الفئة Premium نحو مليون و690 ألف جنيه

حصلت سيارات ميتسوبيشي إكليبس علي بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 150 "حصان" مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات “أوتوماتيك”.

حصلت سيارات إكليبس كروس علي العديد من ووسائل الأمن والسلامة، أبرزها 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات HAC - التحكم في الجر، خاصية الثبات عند الدوران والمنحنيات، ومثبت سرعة، ومانع تشغيل المحرك للحماية ضد السرقات ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED، سبويلر خلفي مع مصباح توقف LED، زجاج معتم جانبي وخلفي، مرايات كهربائية، وشاشة وسائط لعرض البيانات، ومكيف هواء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.