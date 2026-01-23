الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفضت 100 ألف جنيه، أسعار سيارات ميتسوبيشي إكليبس كروس 2026

ميتسوبيشي إكليبس
ميتسوبيشي إكليبس كروس 2026، فيتو
18 حجم الخط

تواصل حملات الانخفاض علي السيارات داخل السوق المحلي، بداية من العام الجديد 2026، ووصلات التراجع لسيارات ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2026 التي تراجعت نحو 100 ألف جنيه لبعض الفئات.


أسعار سيارات ميتسوبيشي إكليبس كروس 2026

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات ميتسوبيشي كروس 2026، داخل السوق المحلي بعد تراجع أسعارها وإخطار الموزعين والتجار كافة خلال نهاية شهر يناير حتي مطلع فبراير وهي:

يصل سعر الفئة Highline نحو مليون و550 ألف جنيه

يصل سعر الفئة Topline نحو  مليون و610 آلاف جنيه

يصل سعر الفئة Premium نحو  مليون و690 ألف جنيه

 

حصلت سيارات ميتسوبيشي إكليبس علي بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 150 "حصان" مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات “أوتوماتيك”.

 

حصلت سيارات إكليبس كروس علي العديد من ووسائل الأمن والسلامة، أبرزها 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات HAC - التحكم في الجر، خاصية الثبات عند الدوران والمنحنيات، ومثبت سرعة، ومانع تشغيل المحرك للحماية ضد السرقات ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED، سبويلر خلفي مع مصباح توقف LED، زجاج معتم جانبي وخلفي، مرايات كهربائية، وشاشة وسائط لعرض البيانات، ومكيف هواء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار سيارات ميتسوبيشي اسعار سيارات الامن والسلامة الأمن والسلام العام الجديد 2026 السوق المحلي العام الجديد داخل السوق المحلى
ads

الأكثر قراءة

لا تنخدعوا بتحسن درجات الحرارة، تحذير عاجل من عاصفة ترابية وأمطار تضرب مصر اليوم

نائب ترامب: أمريكا تضمن أمن جرينلاند ويجب أن تكون لها حصة من ثرواتها ومواردها

انخفاض الذرة و"كريستال" وارتفاع "سلايت"، أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

ارتفاع النترات 2340 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

نتائج مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري الأوروبي

انخفاض الضاني وارتفاع البتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

بياكل وماشي بمنتهى الهدوء، أول فيديو لسفاح كرموز بعد قتل أطفاله الـ 4 في الملاحات

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الفراولة واليوسفي يتهاوى إلى 5 جنيهات

خدمات

المزيد

الصويا تواصل الارتفاع، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

الدولار يسجل 448.73 جنيه للبيع في بنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 22 يناير 2026

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 23 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 23 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 23 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية