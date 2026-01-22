خطوات حجز وتخصيص شقق سكن مصر (فيديو)

18 حجم الخط

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تخصيص شقق سكن مصر وذلك لكافة المواطنين الذين قاموا بإبداء رغبتهم في حجز وحداتهم وقاموا بسداد جدية الحجز وفق رغباتهم، وذلك يوم الإثنين والثلاثاء المقبلين.

ونستعرض خطوات التقديم كالتالي:

وفي سياق متصل، أكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، مضيفًا: “نعمل على تنفيذ وتوفير الوحدات المتنوعة في مختلف المدن الجديدة وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة”.

وأوضح الوزير أن وزارة الاسكان تسعى إلى تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بعملية التقديم والحصول على الوحدات، بجانب تقديم تجربة ميسرة ومنظمة أثناء التقدم لحجز الوحدات السكنية، والسعي لتلافي أي ملاحظات خلال عملية التقديم.

وأكدت المنصة أن الشفافية والمصداقية تمثلان الركيزة الأساسية لعملها، وأن جميع الإجراءات تتم وفق ضوابط واضحة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن أسعار الوحدات تقديرية قابلة للزيادة بحد أقصى في حدود 20% ومحددة للمتر المربع، ببيان أعداد الوحدات المرفق بخلاف نسب التميز لكل وحدة.

ووديعة الصيانة المقررة من قيمة الوحدة يتم سدادها عند الاستلام ويتم تحديد قيمة تقديرية (1%) من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدمًا عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمل التسوية في نهاية العام.

