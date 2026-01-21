الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قناة إسرائيلية: انقسامات في البيت الأبيض حول إسقاط النظام الإيراني

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو
18 حجم الخط

نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن الخطة التي يناقشها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدف بالأساس إلى إسقاط النظام الإيراني، إلا أن دوائر صنع القرار في واشنطن تدرس في الوقت نفسه بدائل أخرى أقل شمولًا، من بينها توجيه ضربات محددة للحرس الثوري الإيراني فقط دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.

انقسامات داخلية في الإدارة الأمريكية

وبحسب القناة، فإن النقاشات داخل الإدارة الأمريكية تعكس انقسامًا واضحًا بين تيار يدفع نحو استراتيجية حاسمة تستهدف بنية النظام الإيراني، وتيار آخر يحذر من تداعيات إقليمية خطيرة قد تنجم عن أي تصعيد واسع، خصوصًا في ظل التوترات القائمة في الشرق الأوسط، واحتمالات امتداد المواجهة إلى ساحات متعددة.

خيار استهداف الحرس الثوري يطرح باعتباره بديلًا إسقاط النظام

وأضافت المصادر أن خيار استهداف الحرس الثوري يطرح باعتباره بديلًا “أكثر قابلية للاحتواء”، نظرًا لدوره المركزي في السياسات الإقليمية الإيرانية، ودعمه حلفاء طهران في المنطقة، مع الاعتقاد بأن توجيه ضربة مركزة له قد يحقق أهدافًا ردعية دون كلفة حرب مفتوحة.

وتأتي هذه التسريبات في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية–الإيرانية توترات غير مسبوقة، وسط تبادل رسائل تهديد غير مباشر، وتصاعد المخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية، خاصة مع استمرار الحرب في غزة، والتوتر على الجبهة اللبنانية، والملف النووي الإيراني.

حرب نفسية ورسائل ضغط سياسية موجهة لطهران

ولم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض أو وزارة الدفاع الأمريكية بشأن ما أوردته القناة العبرية، إلا أن مراقبين يرون أن تسريب مثل هذه السيناريوهات قد يندرج ضمن حرب نفسية ورسائل ضغط سياسية موجهة لطهران، في إطار محاولة واشنطن تعزيز أوراقها التفاوضية أو ردع أي خطوات تصعيدية إيرانية محتملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسقاط النظام الإيراني واشنطن ضربات محددة للحرس الثوري الإيراني طهران الإدارة الامريكية ترامب

مواد متعلقة

ترامب يهدد بمحو إيران من على وجه الأرض ويؤكد: أصدرت تعليمات بذلك

ترامب: لا أستطيع التنبؤ بما سيحصل مستقبلا مع إيران

نتنياهو يهدد إيران برد لن يتخيله أحد حال شنها هجمات على إسرائيل

أهمها الخوف من فقدان السلطة، "معاريف": 3 أسباب وراء تأجيل ترامب مهاجمة إيران عسكريا

بعد انقطاع لأسبوعين، عودة الإنترنت الدولي في إيران
ads

الأكثر قراءة

جروبات الغش تزعم تداول إجابات امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالقليوبية، والتعليم تحقق

قفزة صباحية، جنون الذهب يدفع هذا العيار إلى الارتفاع لـ 7457 جنيها

دافوس 2026، السيسي يشارك اليوم في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية

القاهرة 22 وأسوان تقترب من الـ 30، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

السيسي يشارك اليوم في أعمال منتدى دافوس 2026

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي اليوم في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

هدنة برد مؤقتة، ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، أسوان تقترب من الـ30، رياح مثير للأتربة، وأمطار تمتد إلى القاهرة

ضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة و98 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

خدمات

المزيد

قفزة صباحية، جنون الذهب يدفع هذا العيار إلى الارتفاع لـ 7457 جنيها

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

بعد الارتفاعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 21-1-2026

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 21-1-2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية