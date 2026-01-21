الأربعاء 21 يناير 2026
سياسة

قانون العقوبات، متى يجوز إيقاف تنفيذ العقوبة، وما الشروط المطلوبة؟

إيقاف العقوبة، فيتو
إيقاف العقوبة، فيتو
تضمن قانون العقوبات، عدة ضوابط محددة تجيز إيقاف تنفيذ العقوبة، بهدف إتاحة فرصة للإصلاح وعدم العودة إلى مخالفة القانون.


نصت المادة (55) من قانون العقوبات على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.


ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملًا لأي عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.


ويصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيًّا.

ويجوز إلغاؤه إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده، وإذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.

كما  يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.


وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.

الجريدة الرسمية