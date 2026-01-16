الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

10 علامات تحذيرية للخرف عند التقدم في السن

الخرف، فيتو
الخرف، فيتو
18 حجم الخط

 مع التقدم في السن، يزداد القلق بشأن تراجع القدرات الذهنية، خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي مع مرض الخرف

ولكن يمكن التمييز بين النسيان العابر الناتج عن كبر السن، وبين المؤشرات المبكرة لمرض الخرف.

فالخرف ليس مجرد نسيان، بل هو حالة تشهد تراجع جوهري في القدرة على التفكير، مما يؤثر مباشرة على قدرة الفرد على رعاية نفسه وأداء مهامه اليومية، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، وفيما يلي 10 علامات مبكرة تتجاوز حدود الشيخوخة الطبيعية.

1. مشكلات الذاكرة قصيرة المدى

تعد مشكلات الذاكرة قصيرة المدي العلامة الأبرز للخرف؛ حيث يتذكر المريض أحداث وقعت قبل سنوات بدقة متناهية، لكنه يعجز عن تذكر ما فعله صباح اليوم نفسه، وقد ينسى المريض إطفاء الأنوار، أو يغيب عن ذهنه موضوع حديث بدأه قبل دقائق.

2. تبدل المزاج والسلوك

يلاحظ المحيطون بالمريض فقدانه للاهتمام بالهوايات التي كان يعشقها، وميله للانسحاب الاجتماعي، باالإضافة لسرعة الانفعال، والقلق الزائد، أو فقدان المتعة في الأشياء البسيطة.

3. التوهان في الأماكن المألوفة

لا يقتصر الأمر على نسيان طريق جديد، بل قد يضل المريض طريقه أثناء العودة من متجر اعتاد زيارته يوميًا، أو يشعر بالارتباك داخل منزله أو في حيه السكني.

4. زيادة حدة الارتباك

يواجه المصاب صعوبة في إدراك الزمان أو المكان، ويتجلى ذلك بوضوح في إدارة الأمور المالية، كنسيان دفع الفواتير أو دفعها مرتين، أو ارتكاب أخطاء حسابية فادحة بإضافة أصفار زائدة للمبالغ.

5. صعوبة التكيف مع التغيير

يصبح الروتين ملاذ آمن لـمرضي الخرف، وأي تغيير فيه يسبب خوف أو اضطراب، ومن الأمثلة الشائعة فشل المريض في دمج دواء جديد ضمن جدوله اليومي المعتاد.

6. ضعف الحكم العقلاني والإدراك البصري

قد يظهر مريض الخرف تصرفات متهورة وغير معهودة، مثل عبور الشارع دون النظر للسيارات، أو مقاطعة الآخرين بوقاحة، بالإضافة إلى خلل في تقدير المسافات والمساحات.

7. شلل اتخاذ القرار

تصبح الاختيارات البسيطة والعادية اليومية مثل  زي اليوم أو المفاضلة بين تسوق غرض معين أو الذهاب للمشي أمر مرهق ومحير، حيث يعاني المريض مما يسمى بـ "إجهاد القرار".

8. التعثر في المهام المعتادة والجديدة

تتراجع قدرة الشخص على اتباع وصفة طعام، أو تتبع الميزانية، أو تركيب قطعة أثاث، كما يجد المريض صعوبة بالغة في تعلم مهارات جديدة أو استيعاب قواعد لعبة بسيطة.

9. البطء العام

رغم أن التباطؤ سمة للشيخوخة، إلا أن مريض الخرف يشعر ببطء ملحوظ في التفكير والحركة الجسدية، وفقدان في التنسيق الحركي يؤثر على انسيابية يومه.

10. صعوبة مواكبة المحادثات

يواجه المريض تحدي في إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عن أفكاره، أو فهم ما يقوله الآخرون، كما تلعب مشاكل السمع والبصر دور محفز يسرع من تدهور معالجة المعلومات.

تشير الإحصائيات إلى أن ثلثي المصابين بالخرف هم من النساء، ويرجع ذلك جزئيًا لطول عمر المرأة أو لعوامل وراثية تجعل تدهور الحالة لديهن أسرع بعد التشخيص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مرض الخرف المؤشرات المبكرة لمرض الخرف الشيخوخة الطبيعية الشيخوخة الذاكرة قصيرة المدي مرضى الخرف الخرف
ads

الأكثر قراءة

بيقولوا على أمي مجنونة وربطوها في السرير، فنان يتهم مستشفى شهير بالمهندسين بالإهمال الطبي

مساجد آل البيت والعاصمة الجديدة والمقطم، السيسي يقود جهود تعمير بيوت الله (صور)

بالأسماء، إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

النقل البحري: خطط طوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية

تشيع جثمان الفنان محمد الامام لمثواه الأخير فى الإسكندرية

الأب والأم خارج البلاد، تفاصيل وفاة 5 أشقاء يحملون الجنسية الأمريكية في بنها

سقوط أخطر شبكة للدعارة أون لاين بـ عابدين في قبضة الشرطة

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة 16- 1- 2026

خدمات

المزيد

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

تعرف على سعر الأرز في السوق المصرية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي أمم أفريقيا.. الأهلي مع يانج أفريكانز.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم دخول الحائض المسجد لحضور عقد زواج

كيف يلحق الله الخزي بالكافرين؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

للحصول على فضل قراءتها، هل يجوز للحائض قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟

المزيد
الجريدة الرسمية