10 علامات تحذيرية للخرف عند التقدم في السن

مع التقدم في السن، يزداد القلق بشأن تراجع القدرات الذهنية، خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي مع مرض الخرف.

ولكن يمكن التمييز بين النسيان العابر الناتج عن كبر السن، وبين المؤشرات المبكرة لمرض الخرف.

فالخرف ليس مجرد نسيان، بل هو حالة تشهد تراجع جوهري في القدرة على التفكير، مما يؤثر مباشرة على قدرة الفرد على رعاية نفسه وأداء مهامه اليومية، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، وفيما يلي 10 علامات مبكرة تتجاوز حدود الشيخوخة الطبيعية.

1. مشكلات الذاكرة قصيرة المدى

تعد مشكلات الذاكرة قصيرة المدي العلامة الأبرز للخرف؛ حيث يتذكر المريض أحداث وقعت قبل سنوات بدقة متناهية، لكنه يعجز عن تذكر ما فعله صباح اليوم نفسه، وقد ينسى المريض إطفاء الأنوار، أو يغيب عن ذهنه موضوع حديث بدأه قبل دقائق.

2. تبدل المزاج والسلوك

يلاحظ المحيطون بالمريض فقدانه للاهتمام بالهوايات التي كان يعشقها، وميله للانسحاب الاجتماعي، باالإضافة لسرعة الانفعال، والقلق الزائد، أو فقدان المتعة في الأشياء البسيطة.

3. التوهان في الأماكن المألوفة

لا يقتصر الأمر على نسيان طريق جديد، بل قد يضل المريض طريقه أثناء العودة من متجر اعتاد زيارته يوميًا، أو يشعر بالارتباك داخل منزله أو في حيه السكني.

4. زيادة حدة الارتباك

يواجه المصاب صعوبة في إدراك الزمان أو المكان، ويتجلى ذلك بوضوح في إدارة الأمور المالية، كنسيان دفع الفواتير أو دفعها مرتين، أو ارتكاب أخطاء حسابية فادحة بإضافة أصفار زائدة للمبالغ.

5. صعوبة التكيف مع التغيير

يصبح الروتين ملاذ آمن لـمرضي الخرف، وأي تغيير فيه يسبب خوف أو اضطراب، ومن الأمثلة الشائعة فشل المريض في دمج دواء جديد ضمن جدوله اليومي المعتاد.

6. ضعف الحكم العقلاني والإدراك البصري

قد يظهر مريض الخرف تصرفات متهورة وغير معهودة، مثل عبور الشارع دون النظر للسيارات، أو مقاطعة الآخرين بوقاحة، بالإضافة إلى خلل في تقدير المسافات والمساحات.

7. شلل اتخاذ القرار

تصبح الاختيارات البسيطة والعادية اليومية مثل زي اليوم أو المفاضلة بين تسوق غرض معين أو الذهاب للمشي أمر مرهق ومحير، حيث يعاني المريض مما يسمى بـ "إجهاد القرار".

8. التعثر في المهام المعتادة والجديدة

تتراجع قدرة الشخص على اتباع وصفة طعام، أو تتبع الميزانية، أو تركيب قطعة أثاث، كما يجد المريض صعوبة بالغة في تعلم مهارات جديدة أو استيعاب قواعد لعبة بسيطة.

9. البطء العام

رغم أن التباطؤ سمة للشيخوخة، إلا أن مريض الخرف يشعر ببطء ملحوظ في التفكير والحركة الجسدية، وفقدان في التنسيق الحركي يؤثر على انسيابية يومه.

10. صعوبة مواكبة المحادثات

يواجه المريض تحدي في إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عن أفكاره، أو فهم ما يقوله الآخرون، كما تلعب مشاكل السمع والبصر دور محفز يسرع من تدهور معالجة المعلومات.

تشير الإحصائيات إلى أن ثلثي المصابين بالخرف هم من النساء، ويرجع ذلك جزئيًا لطول عمر المرأة أو لعوامل وراثية تجعل تدهور الحالة لديهن أسرع بعد التشخيص.

