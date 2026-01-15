تعاملوا مع الموساد، القضاء اللبناني يوجه اتهامات لـ4 أشخاص في قضية اختطاف ضابط متقاعد

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن القضاء اللبناني اتهم أربعة أشخاص، بينهم موقوف وآخرون هاربون، بالتعامل مع جهاز الموساد الإسرائيلي وباختطاف النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر.

القضاء اللبناني يوجه اتهامات لـ4 أشخاص في قضية اختطاف ضابط متقاعد ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي اليوم الخميس قوله، إن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ادعى على موقوف واحد لبناني، وثلاثة آخرين متوارين عن الأنظار وهم: لبنانية، وشخص يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية، وآخر يحمل الجنسيتين السورية والسويدية.

ووجهت المحكمة إليهم تهم "التواصل مع جهاز الموساد والعمل لمصلحته داخل لبنان لقاء مبالغ مالية، وتنفيذ عملية خطف أحمد شكر بتاريخ 17 ديسمبر 2025".

تفاصيل عملية اختطاف ضابط لبناني متقاعد

وبدأت السلطات اللبنانية التحقيق منذ ديسمبر الماضي في اختفاء الضابط شكر، الذي يعتقد أن شقيقه حسن كان ضمن المجموعة التي أسرت الطيار الإسرائيلي رون آراد بعد إسقاط طائرته في جنوب لبنان عام 1986. وقتل حسن شكر عام 1988 في مواجهات مع القوات الإسرائيلية آنذاك.

وأفاد مصدر قضائي في ديسمبر بأن المحققين كانوا يدرسون احتمال أن يكون شكر "قتل على يد عملاء إسرائيليين أو نقل إلى إسرائيل"، وبناء على تحركات الاتصالات وكاميرات المراقبة، توصلوا إلى "خيوط أولية تشير إلى أن شكر تعرض لعملية استدراج من مسقط رأسه في بلدة النبي شيت إلى نقطة قريبة من زحلة، حيث فقد أثره".

وأشار المصدر إلى أن "الاستدراج نُفذ من شخصين من التابعية السويدية وصلا إلى لبنان قبل يومين من الخطف، وغادر أحدهما عبر مطار بيروت في يوم اختفاء شكر".

