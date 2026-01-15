الخميس 15 يناير 2026
أخبار مصر

نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لمسابقة 330 وظيفة مهندس بوزارة الري (رابط مباشر)

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن اتاحة نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل (330) وظيفة مهندس بالتخصصات (ميكانيكا – كهرباء – مدني – حاسبات) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج) بوزارة الموارد المائية والري، وذلك وفقًا للمحافظات المُعلن عنها، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا  

وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن النتيجة متاح باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل من خلال الحساب الشخصي لكل متقدم على موقع البوابة، كما تم إتاحة التظلم بدءا من الغد ولمدة أسبوعين.  

وكان الجهاز قد أعلن عن المسابقة في 20 أكتوبر الماضي، وتم فتح باب التقديم خلال الفترة من 5 إلى 18 نوفمبر 2025، ثم أُجري الامتحان الإلكتروني للمتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط خوض المسابقة.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الامتحان الالكتروني المركزي للتنظيم والادارة بوابة الوظائف الحكومية نتيجة الامتحان الإلكترون وزارة الموارد المائية والري

