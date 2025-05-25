سلاف فواخرجي: محاولات تهكير صفحاتي على السوشيال ميديا لا تتوقف

كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات الشهير "إكس" عن تعرض صفحاتها على مواقع التواصل لمحاولة اختراق وتهكير.

سلاف فواخرجي

وكتبت الفنانة سلاف فواخرجي قائلة: "محاولات التهكير على كل صفحاتي في السوشيال ميديا والايميلات ورقم الهاتف على قدم وساق.. ولم تتوقف، وكأنها من سُبل الاستقواء والانتصار!".

وتابعت: "ولا أعرف على مَن ولماذا وعلى ماذا ؟!.. وفي كل مرة أعيد وأكرّر، هناك الكثير في حياتنا وأوطاننا أهم مني بكثير، ومن نشر رقم هاتفي ومن تهكير حساباتي.. اليوم العديد من المنشورات لدي حُذفت.. بما فيها الفنية والاجتماعية… لحد الآن… ولا أعلم السبب.. وشكرًا".

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