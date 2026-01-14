رئيس جهاز التعمير يتفقد تنفيذ محاور الطرق القومية بنطاق محافظة الجيزة

18 حجم الخط

تفقد اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير يرافقه اللواء مهندس بدر حسني ندا، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى سير الأعمال لمحوري كمال عامر وعمرو بن العاص الجاري تنفيذهما من خلال الجهاز بنطاق محافظة الجيزة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها.

وجاء ذلك فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمتابعة الموقف التنفيذى للطرق والمحاور التي تشرف الوزارة على تنفيذها.

واستهل اللواء مهندس محمود نصار الزيارة، بتفقد سير الأعمال بمشروع " محور عمرو بن العاص " الذي يعتبر ثاني محور مروري حر بمحافظة الجيزة للربط بين الطريق الدائري الجنوبي والطريق الدائري الشمالي موازيًا لمحور الفريق كمال عامر الذي تم تنفيذه بواسطة الجهاز المركزي للتعمير من خلال الجهاز.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن محور عمرو بن العاص يبلغ طوله 4,5 كم بعرض 12 حارة مرورية ويشمل المشروع إنشاء كوبري علوي بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه) ويتم تنفيذه على 6 قطاعات تشمل الربط مع الطريق الدائري الجنوبي ( مدخل ومخرج )، والربط مع محور المريوطية، والربط مع الاتجاه القادم من المنصورية والطريق السياحي بإتجاه المنيب، بالإضافة إلى مخرج بإتجاه شارع الهرم، وكذا منزل باتجاه شارع المنشية ومطلع للمحور من شارع المنشية والصفا والمروة بمنطقة فيصل مما يؤدي إلى تقليل زمن الوصول من منطقة المنيب إلى منشأة البكاري ومناطق الطوابق وفيصل والهرم لـ10 دقائق.

كما تفقد رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أعمال تنفيذ القطاع الأخير من محور الفريق كمال عامر بالجيزة في المسافة من دائري الوراق وحتى الربط مع محور " تحيا مصر " بطول 3 كم.

وأشار إلى أن المشروع تم تنفيذه على أربع قطاعات رئيسية وهي كالتالي: القطاع الأول: بدايةً من دائرى المنيب مرورًا بكوبرى ترسا، كوبرى العمرانية، شارع الهرم وكوبرى فيصل وصولًا إلى صفط اللبن بطول 5 كم ويخدم جميع الاتجاهات المرورية أعلى كبرى صفط اللبن، والقطاع الثاني: بطول 2 كم يصل بين صفط اللبن وحتى شارع جامعة الدول العربية مرورًا بشارع السودان ومحطة مترو بولاق الدكرور، والقطاع الثالث: يبدأ من شارع جامعة الدول العربية حتى دائرى الوراق بمسافة قدرها 5 كم مرورًا بشارع السودان، محور 26 يوليو وكوبرى البراجيل، وقد تم الانتهاء من القطاعات الثلاثة بطول حوالي 12 كم وافتتاح المحور في المسافة من الدائري الجنوبي ( المنيب ) وحتى الدائري الشمالي ( الوراق ).

كما أضاف اللواء مهندس بدر حسني ندا، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ القطاع الرابع الذي يصل بين دائرى الوراق ومحور تحيا مصر بطول 3 كم، كما تم ربط محور أحمد عرابى بالطريق الدائرى ومحور كمال عامر ليكون بذلك محور بديل يحل مشكلة التكدس المرورى المتزايد على محور 26 يوليو من الطريق الدائرى حتى ميدان لبنان وميدان سفنكس بالمهندسين، وقد تم البدء في تنفيذ منزل محور الفريق كمال عامر بشارع السودان، وكذا إنشاء طريق ترعة الإخلاص الممتد من محور المريوطية غربًا حتى محور الفريق كمال عامر شرقًا بطول 5 كم.

