مباراة الثأر، لقاء الفراعنة وأسود التيرانجا يشعل حماس المصريين والجماهير يطالبون بأمجاد 2006

مع اقتراب موعد مباراة مصر والسنغال، أطلق جماهير الكرة المصرية حملة بعنوان "شجع مصر ضد السنغال"، وطالبوا لاعبي منتخب الفراعنة بالتحلي بالروح القتالية أمام أسود التيرانجا، في المباراة التي تقام اليوم بين مصر والسنغال، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

مباراة الثأر بين مصر والسنغال



وأطلق البعض على مباراة مصر والسنغال بأنها مباراة الثأر، لتعويض فوز السنغال على مصر في مباراة التأهل لكأس العالم 2022، ومطالبين بعودة روح 2006 التي هزم فيها منتخب الفراعنة منتخب أسود التيرانجا.



وعلق البلوجر سامر رجب قائلًا: "إلى لاعبي منتخب مصر شدوا حيلكم وقاتلوا داخل الملعب، اليوم مباراة الثأر من السنغال، عايزين الفوز لتعويض مباراة 2022".

وقال البلوجر أحمد طنطاوي: "لو حسام حسن يبدأ بمحمود صابر مكان مروان عطية، هنبقى أفضل حتى من الماتش اللي فات دفاعيا وهجوميًا.. مصر والسنغال".



أما البلوجر أحمد السيد فقال: "السنغال خايف زي ما مصر خايفة السنغال بيدافع زي ما مصر بتدافع مباراة مقفوله اللعب فى نص الملعب وهوب آخر الماتش جون الفرعون مصطفى محمد".



وعلق البلوجر مالك محمد فقال: "علشان بس نبقي منطقيين. ماتش النهارده بموازين القوى كأن ريال مدريد بيلاعب بروسيا دورتموند. والسنغال ريال مدريد. القيمة التسويقية ضعفنا ثلاث مرات. هم أعلى في التصنيف بـ ١٦ مركز. ننزل علي أرض الواقع شوية".

هل سيعيد التاريخ نفسه بعد 20 سنة؟



أما البلوجر أحمد بكر فقال: "آخر خسارة لـ السنغال في نصف النهائي كانت عام 2006 ضد مصر في القاهرة.. مصر ستواجه السنغال اليوم في نصف النهائي هل سيعيد التاريخ نفسه بعد 20 سنه.. إن شاء الله منتخب مصر هيعلم القارة اللعب في الملعب باذن الله، وستكون مباراة الثأر. لاعبي المنتخب قاتلوا لحد النهاية لا نملك إلا الدعم".

وقال البلوجر أسامة علي: "السنغال يؤمن مشجعها الذي تسبب في مضايقة محمد صلاح في مباراة 2022 المؤهلة لكأس العالم، فماذا يعني ذلك؟.. حيث أعلنت الشركة السنغالية عن تقديم إقامة شاملة التكاليف للمشجع الشهير محمد ساليو نداي، الذي اكتسب شهرة كبيرة عقب مباراة إياب الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022 بين السنغال ومصر، التي صعدت بأسود التيرانجا، إلى مونديال قطر، وتنظر السنغال إلى نداي، الذي ارتبطت صورته بمضايقة محمد صلاح بأشعة الليزر أثناء ركلات الترجيح، من قبل جماهير السنغال، على أنه تميمة حظ السنغال، الأمر مستفز لجماهير الكرة المصرية"

وعلقت البلوجر منار المصري فقالت: "شجع مصر يلا بينا نشجع مصر أمام السنغال... مصر والسنغال".



أما البلوجر سامح زين فقال: "في ظل وجود عواجيز كتير في منتخب السنغال وبردو الشباب بتوعهم معندهمش الخبره الكافيه أعتقد أننا هنطلع النهارده بصفحة نظيفة لأن المفروض كل لعيبتنا عايز تقاتلهم الماتش ده".



وقال البلوجر طارق بشير: " بناءً على أداء الفريقين في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، السنغال أظهرت قوة دفاعية قوية (فوز 1-0 على مالي في ربع النهائي)، بينما مصر سجلت أهدافًا جيدة (فوز 3-2 على كوت ديفوار). مستوى اللاعبين مرتفع: ماني للسنغال وصلاح لمصر. قد تمتد المباراة للوقت الإضافي".



