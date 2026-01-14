تعرف على إيرادات فيلم "طلقني" بعد 3 أسابيع عرض بالسينمات

18 حجم الخط

حقق فيلم “طلقني” بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني، إيرادات متوسطة بدور العرض المصرية، وذلك أمس الثلاثاء، حيث بلغت إيراداته 440 ألف جنيه، ليتخطي إجمالي إيرادات الفيلم حاجز الـ 28 مليون جنيه، بعد مرور ثلاثة أسابيع فقط، على عرضه بالسينمات.

ويعرض فيلم طلقني أيضًا في عدد من الدولة العربية، وحقق نجاحا كبيرًا هناك، كما أنه من المفترض أن يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة القادمة.

أحداث فيلم طلقني

وتشهد أحداث فيلم طلقني رفع دينا الشربيني، قضية خلع ضد زوجها الذي يلعب دوره نجل الساحر، بسبب عدم قابليتها العيش معه، وتصل لما تريد ويتم تطليقها بحكم محكمة، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

فيلم طلقني

فيلم ‎"طلقني" من إخراج خالد مرعي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو التعاون الثاني للفنانة دينا الشربيني مع كريم محمود عبد العزيز بعد فيلم الهنا اللي أنا فيه.

أبطال فيلم طلقني

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، كل من: بيومي فؤاد، باسم سمرة، محمد محمود، حنان سليمان، حاتم صلاح، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، دنيا سامي، شريف حسني، عابد عناني وأوتاكا، ومن إخراج خالد مرعي وتأليف أيمن بهجت قمر.

العرض الخاص لفيلم طلقني

أقيم العرض الخاص لفيلم طلقني يوم الإثنين 22 ديسمبر 2025، في أحد المولات الكبرى بالشيخ زايد، وشهد حضور الفنان كريم محمود عبد العزيز.

