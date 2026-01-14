رسميا، تحديد موعد مباراة بتروجت ومودرن سبورت في كأس مصر

18 حجم الخط

كأس مصر، حدد اتحاد الكرة موعد مباراة بتروجت ضد مودرن سبورت في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر موسم 2025-2026.

وقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة بتروجت ومودرن سبورت يوم الثلاثاء في استاد بتروسبورت في الثانية والنصف عصرا.

وضمت قائمة الأندية المتأهلة لدور الـ 16 في بطولة كأس مصر كلا من: طلائع الجيش، إنبي، كهرباء الإسماعيلية، بتروجت، الزمالك، بيراميدز، البنك الأهلي، حرس الحدود، سموحة، مودرن سبورت، زد، سيراميكا كليوباترا، المصرية للاتصالات، المصري، فاركو والجونة.

وتم إقامة 4 مواجهات في دور الـ16، أسفرت عن صعود طلائع الجيش وإنبي وحرس الحدود والاتصالات للدور ربع النهائي وودع كلا من كهرباء الإسماعيلية والبنك الأهلي وسموحة وفاركو المنافسات.

قائمة مباريات دور الـ16 المتبقية في كأس مصر

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

بيراميدز ضد الجونة

المصري ضد زد

مودرن سبورت ضد بتروجت

نتائج دور الـ 32 من بطولة كأس مصر

سموحة ضد غزل المحلة 3 – 1

البنك الأهلي ضد بور فؤاد 4 – 1 بعد الوقت الإضافي

بتروجت ضد وادي دجلة 1 – 0

الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية 0 – 1 بعد الوقت الإضافي

فاركو ضد تليفونات بني سويف 2 – 0

إنبي ضد المقاولون العرب 1 – 0

حرس الحدود ضد الإسماعيلي 3 – 1 بعد الوقت الإضافي

طلائع الجيش ضد السكة الحديد 2 – 0

الجونة ضد بترول أسيوط 2 – 1

بيراميدز ضد مسار 2-0

سيراميكا كليوباترا ضد ابو قير للاسمدة 2-0

زد ضد چي 1-0

المصري ضد دكرنس 4-2

مودرن سبورت ضد القناة 1-0

الأهلي ضد المصرية للاتصالات 1-2

الزمالك ضد بلدية المحلة 1-0

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.