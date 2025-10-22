ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية وتوقعات خفض الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية الأسبوع الجاري التي قد تقدم مؤشرات إضافية على مسار خفض معدلات الفائدة.

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4140.82 دولارًا للأونصة، بعد أن هبط بأكثر من 5% أمس الثلاثاء، مسجلًا أكبر انخفاض له منذ أغسطس آب 2020، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.9% إلى 4147.70 دولار للأونصة، بحسب شبكة CNBC عربية.

كانت أسعار الذهب، سجلت أكبر هبوط يومي لها خلال خمس سنوات، في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، متراجعة بنحو 6%، وسط عمليات بيع مكثفة لجني الأرباح.

المحادثات التجارية بين أمريكا والصين

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع نظيره الصيني شي جين بينج عندما يلتقيان الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية، مؤكدا خفض مخاطر نشوب خلاف بشأن قضية تايوان.

وكانت أسعار الذهب قد قفزت بنحو 56% العام الجاري، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4381.21 دولار يوم الاثنين، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، ورهانات خفض معدلات الفائدة، وشراء البنوك المركزية المستمر للمعدن النفيس.

بيانات التضخم الأمريكية

ويتطلع المستثمرون الآن إلى صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر يوم الجمعة المقبل، بعد تأجيل صدوره بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، ثم مرة أخرى في ديسمبر، وفي المقابل، من غير المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي، الذي سيجتمع الأسبوع المقبل، سعر الفائدة في أي وقت قريب.

ويميل الذهب إلى الارتفاع عند انخفاض أسعار الفائدة، إذ يقل ذلك من كلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 48.29 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 1.1% إلى 1534.44 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 1406.76 دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.