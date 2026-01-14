السجن 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالأزبكية

الأربعاء 14 يناير 2026
قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة حيازة  والاتجار في المواد المخـدرة وحيازة سلاح أبيض  بمنطقة الأزبكية. 

كانت  الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بقيام شخص بحيازة المواد المخدرة، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحيازته على سيجارة محشوة بمخدر الحشيش، وكمية من الاستروكس وسلاح أبيض مطواة، ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الاتجار غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق. 

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون 

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

