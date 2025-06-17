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ثقافة وفنون

ابن النصابة، تعرف على تفاصيل شخصية كندة علوش في أحدث أعمالها

كندة علوش، فيتو
كندة علوش، فيتو

انطلق مؤخرا تصوير مسلسل ابن النصابة الذي يشارك في بطولته عدد من النجوم في مقدمتهم الفنانة كندة علوش.

تفاصيل مسلسل ابن النصابة

وتقدم كندة علوش خلال أحداث العمل شخصية رانيا وهي محامية تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، ليتركها هي وابنها يواجهان الحياة بمفردهما لتتحول رانيا خلال الأحداث إلى امرأة قوية تسعى للانتقام واستعادة حياتها، والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق.

 مسلسل ابن النصابة يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: كندة علوش، انتصار، ياسمينا العبد، معتز هشام، حمزة دياب، وحازم إيهاب وعدد من الفنانين الآخرين، والعمل من إخراج أحمد عبد الوهاب، 

كندة علوش تشارك في الاحتفال بعيد ميلاد ياسمينا العيد في كواليس “ابن النصابة” 

وفاجأ فريق عمل مسلسل “ابن النصابة” الفنانة الشابة ياسمينا العبد بالاحتفال بعيد ميلادها التاسع عشر، وذلك في أول يوم تصوير لها ضمن أحداث العمل. 

وشارك في الاحتفال كل من: النجمة كندة علوش، والفنان معتز هشام، وحمزة دياب، إلى جانب مخرج المسلسل أحمد عبد الوهاب.

ونشرت ياسمينا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من أجواء الاحتفال، معربة عن سعادتها بهذه المفاجأة ودعم زملائها.

آخر أعمال كندة علوش 

يذكر أن كندة علوش عرض لها في شهر رمضان الماضي مسلسل "إخواتي"، وشارك في بطولته كل من نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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