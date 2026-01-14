5 فائزين بجائزة أفضل لاعب أفريقي يحملون آمال منتخباتهم في نصف نهائي الكان

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، وصلت بطولة كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025 إلى لحظة حاسمة، حيث يواجه منتخب مصر نظيره السنغالي، ويستضيف المغرب منتخب نيجيريا، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 اليوم الأربعاء.

ومع انحسار المنافسة في أكبر بطولة لكرة القدم في أفريقيا إلى أربعة متنافسين، سيحتل خمسة فائزين سابقين بجائزة أفضل لاعب أفريقي لهذا العام مركز الصدارة في الدور نصف النهائي.

وأكد الكاف عبر موقعه الرسمي أنه مع وجود خمسة فائزين بجائزة أفضل لاعب أفريقي لهذا العام يشكلون ملامح البطولة، تتجه بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 إلى مرحلتها نصف النهائية كعرض للمواهب النخبوية والتميز القاري.

وأضاف الكاف: لم يقتصر تأثيرهم الجماعي على دفع فرقهم إلى الأمام فحسب، بل ساهم أيضًا في رفع مستوى المنافسة والمكانة العالمية للبطولة الرئيسية في أفريقيا.

وواصل: وجودهم وحده يضفي روعة على المشهد، لكن تأثيرهم على أرض الملعب كان أكثر حسمًا، ولقد ساهموا مجتمعين في تسجيل الأهداف، وتقديم التمريرات الحاسمة، والقيادة، وخلق الزخم، وتشكيل المباريات، وحمل التوقعات لبلدانهم.

فيكتور أوسيمين – نيجيريا



يعود الفضل في وصول نيجيريا إلى الدور نصف النهائي إلى التواجد المستمر لفيكتور أوسيمين.

قدّم الحائز على لقب أفضل لاعب أفريقي أداءً مميزًا عندما كان الأمر في غاية الأهمية، حيث سجل أربعة أهداف وصنع هدفين، مما جعله من بين أبرز هدافي البطولة.

لقد ساهمت سرعته وقوته البدنية وحركته في إجهاد الدفاعات طوال البطولة، في حين أكدت مساهماته في مرحلة خروج المغلوب على سمعته كلاعب في المباريات الكبيرة.

تأثير أوسيمين يتجاوز مجرد الأرقام، فهو يحدد نبرة النهج الهجومي والهجومي الذي تتبعه نيجيريا في سعيها لتحقيق اللقب القاري الرابع.

أديمولا لوكمان – نيجيريا



كان أديمولا لوكمان بمثابة المحرك الإبداعي لنيجيريا في كأس الأمم الأفريقية 2025، وقد جمع اللاعب الأفريقي لعام 2024 بين الإنتاجية النهائية والإبداع، حيث ساهم بثلاثة أهداف وأربع تمريرات حاسمة في مسيرة حاسمة في البطولة.

بفضل تحركاته المباشرة وقراراته الحادة على طول خط المواجهة، تمكن لوكمان من اختراق الدفاعات المنظمة ومنح نيجيريا تنوعًا في الهجوم.

لقد ضمن ثبات مستواه أن منتخب النسور الخضراء لا يعتمد على مصدر إلهام واحد، مما يجعله أحد أكثر الفرق الهجومية توازنًا المتبقية في البطولة.



محمد صلاح – مصر



تألق نجم مصر مجددًا على الساحة القارية، حيث سجل محمد صلاح أربعة أهداف وصنع هدفًا واحدًا، ولعب دورًا محوريًا في رحلة الفراعنة الدرامية إلى نصف النهائي.

كان هدوؤه تحت الضغط، وخاصة في اللحظات الحاسمة، أمرًا بالغ الأهمية حيث خاضت مصر مباريات خروج المغلوب الصعبة.

وبعيدًا عن الإحصائيات، كان لدور صلاح القيادي أثر بالغ في توجيه فريق منضبط ومرن يقف الآن على بعد مباراتين من التتويج الثامن بلقب كأس الأمم الأفريقية.

ساديو ماني – السنغال



تعتمد آمال السنغال بشكل كبير على خبرة ساديو ماني وهدوئه المعهود. وقد ساهم اللاعب، الحائز على جائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين، بهدف واحد وثلاث تمريرات حاسمة، لكن تأثيره امتد إلى ما هو أبعد من مجرد تسجيل الأهداف.

لقد ساهم معدل عمل ماني، وذكائه التكتيكي، وقدرته على جذب المدافعين، في خلق مساحة لزملائه في الفريق للتألق.

بينما يسعى منتخب السنغال لتحقيق لقب قاري آخر، كان وجوده حيويًا في مزج الشباب بالخبرة في المراحل الحاسمة من البطولة.

أشرف حكيمي – المغرب



بدأت قصة أشرف حكيمي في كأس الأمم الأفريقية بالقلق بعد تعرضه لإصابة مبكرة، لكن القائد المغربي عاد ليترك بصمته في الوقت المناسب تمامًا.

قدّم اللاعب المتوج حديثًا بجائزة أفضل لاعب أفريقي لهذا العام تمريرة حاسمة واحدة من مركز الظهير الأيمن، بينما كان ركيزة أساسية في خط الدفاع الذي حقق عدة مباريات بشباك نظيفة.

لقد شكل تعافيه دفعة في الوقت المناسب لأصحاب الأرض، الذين تغذي طموحاتهم في الوصول إلى نصف النهائي طاقة حكيمي وقيادته وقدرته على التأثير في المباريات من مواقع متأخرة.

