تشكيل تشيلسي المتوقع ضد أرسنال في نصف نهائي كأس كاراباو

18 حجم الخط

ديربي لندن، يحتضن ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن مباراة فريق تشيلسي ضد أرسنال، في ديربي لندن مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس كاراباو موسم 2025-2026.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد أرسنال

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: فوفانا، تشالوبا، كوكوريلا.

خط الوسط: كايسيدو، جيمس، إنزو، إستيفاو.

خط الهجوم: كول بالمر، نيتو، جواو بيدرو.

موعد مباراة تشيلسي ضد أرسنال في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو

من المقرر أن يلتقي تشيلسي ضد أرسنال اليوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو على ملعب ستامفورد بريدج بلندن في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان تشيلسي تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على فريق كارديف سيتي بثلاثية مقابل هدف، بينما تأهل فريق أرسنال بعد تخطي عقبة فريق كريستال بالاس.

ويدخل تشيلسي مباراة أرسنال بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير على تشارلتون أثلتيك 5-1 في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو ما منح الفريق دفعة قوية لإنهاء سلسلة المباريات بدون فوز على أرضه في الدوري.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة تشيلسي ضد أرسنال مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في المباراة النهائية للبطولة.

وكان مانشستر سيتي التقي نيوكاسل يونايتد في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو مساء الثلاثاء وحقق المان سيتي الفوز بهدفين دون مقابل، عن طريق أنطوان سيمينيو، وريان شرقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.