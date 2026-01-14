الأربعاء 14 يناير 2026
رياضة

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد أرسنال في نصف نهائي كأس كاراباو

تشيلسي
تشيلسي
ديربي لندن، يحتضن ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن مباراة  فريق تشيلسي ضد أرسنال، في ديربي لندن مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس كاراباو موسم 2025-2026.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد أرسنال

 حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: فوفانا، تشالوبا، كوكوريلا.

خط الوسط: كايسيدو، جيمس، إنزو، إستيفاو.

خط الهجوم: كول بالمر، نيتو، جواو بيدرو.

موعد مباراة تشيلسي ضد أرسنال في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو 

من المقرر أن يلتقي تشيلسي ضد أرسنال اليوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو  على ملعب ستامفورد بريدج بلندن في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان تشيلسي تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على فريق كارديف سيتي بثلاثية مقابل هدف، بينما تأهل فريق أرسنال بعد تخطي عقبة فريق كريستال بالاس.

ويدخل تشيلسي مباراة أرسنال بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير على تشارلتون أثلتيك 5-1 في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو ما منح الفريق دفعة قوية لإنهاء سلسلة المباريات بدون فوز على أرضه في الدوري. 

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة تشيلسي ضد أرسنال مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في المباراة النهائية للبطولة.

وكان مانشستر سيتي التقي نيوكاسل  يونايتد في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو مساء الثلاثاء وحقق المان سيتي الفوز بهدفين دون مقابل، عن طريق أنطوان سيمينيو، وريان شرقي.

