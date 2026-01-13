الثلاثاء 13 يناير 2026
زحام شديد في الليلة الختامية لمولد السيدة زينب (فيديو وصور)

مولد السيدة زينب
مولد السيدة زينب
شهدت ساحة مسجد السيدة زينب بالقاهرة تزاحما كبيرا بين الزائرين للمسجد فى الليلة الختامية لمولد السيد زينب.

يأتي ذلك وسط  مشاركة الآلاف من مريدي الطرق الصوفية ومحبي آل البيت الكرام رضوان الله عليهم. وفيما يلي نستعرض معكم موعد الليلة الختامية لـ مولد السيدة زينب 2026.


والسيدة زينب رضي الله عنها هي حفيدة سيدنا النبي صلي الله عليه وسلم، ويتم الاحتفال بمولدها الشريف في الثلاثاء الأخير من شهر رجب.

 

مولد السيدة زينب 

 

 

 

معلومات عن السيدة زينب

هي: بنت السيدة فاطمة البتول، بضعة سيدنا الرسول ﷺ.

أبوها: سيف الله الغالب سيدنا عليُّ بن أبي طالب.

وجدتها: السيدة خديجة بنت خويلد.

وأخواها الشقيقان: الإمام أبي محمد الحسن، والإمام أبي عبد الله الحسين رضي الله عنهم جميعًا.

وُلدت بعد مولد الحسين بسنتين،  في السنة الخامسة أو السادسة للهجرة،وعاصرت إشراق النبوة عِدَّةَ سنوات، وسَمَّاهَا الرسول ﷺ «زينب»؛ إحياءً لذكرى ابنته (السيدة زينب). ومعنى زينب: الفتاة القوية المكتنزة الودودة العاقلة.

واشتهرت زينب بجمال الخِلقة والخُلُقِ،كما اشتهرت بالإقدام والبلاغة، وبالكرم وحسن المَشُورَةِ، والعلاقة بالله، وكثيرًا ما كان يرجع إليها أبوها وإخوتها في الرأي، ويأخذون بمشورتها؛ لبُعْدِ نظرها وقوة إدراكها.

 ألقاب السيدة زينب

انتشرت وتعددت ألقاب السيدة زينب، رضي الله عنها وأرضاها فهي صاحبة المقام الطاهر بقلب القاهرة.. قبلة العارفين.. رجاء المدد.. والقبس من نور بيت آل النبي، نفحات مباركة تعطر مقامها الطاهر المطهر.. راحة نفسية واطمئنان هي هديتها لمريديها وكل من زارها.. سيدتنا صاحبة ألقاب، منها:


أم هاشم: لأنها حملت لواء راية الهاشميين بعد أخيها الإمام الحسين. ويقال لأنها كانت كريمة سخية كجدها هاشم، الذي كان يطعم الحجاج، فكانت مثله، تطعم المساكين والضعفاء، ودارها كانت مأوى لكل محتاج.


صاحبة الشورى: فقد كان أبوها وإخوتها يستشيرونها، لصواب رأيها وحكمتها.

 

عقيلة بني هاشم: ولم توصف سيدة في جيلها أو غيره أو في آل البيت بهذا اللقب إلا السيدة زينب.

الطاهرة: فقد أطلقه عليها أخوها الإمام الحسن عندما قال لها "أنعم بك يا طاهرة، فقد شرحت حديث رسول الله الحلال بين والحرام بين".
أم العزائم: فكانت تكنى عند أهل العزم بأم العزائم، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.

أم العواجز: عندما شرفت مصر بقدومها فقد ساعدت العجزة والمساكين.

رئيسة الديوان: وعندما قدمت مصر كان الوالي وحاشيته يأتون إليها وتعقد لهم بدارها جلسات للعلم فيتفهموا الأمور الدينية في ديوانها وهي رئيسته.

السيدة: وهذا اللقب إذا أطلق بدون اسم زينب يعرف أن المقصود به السيدة زينب دونا عن أخريات من آل البيت، فهي الوحيدة المتفردة من آل البيت بهذا اللقب، فإذا ذكرت أي سيدة أخرى لا بد من أن يذكر معها اسمها كالسيدة نفيسة والسيدة عائشة والسيدة فاطمة النبوية، ممن دفن وشرف تراب مصر بهن، أما إذا أطلق لفظ "السيدة" فقط فهي ولا شك سيدتنا زينب حفيدة سيدنا وحبيبنا محمد، صلى الله عليه وسلم.

