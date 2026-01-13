الجيش الأوكراني يهاجم 4 ناقلات نفط في البحر الأسود بالمسيرات

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأوكراني شن هجوما باستخدام طائرات مسيرة على ناقلتين نفطيتين قرب محطة خط أنابيب كاسبين كونسورتيوم في البحر الأسود.

أوكرانيا تهاجم 4 ناقلات نفط ومحطة بحرية في البحر الأسود

ومن جانبها أفادت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصدر لها، بأن معدات الحمولة في السفينتين “دلتا هارموني وماتيلدا” نتيجة لهجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية، لكنهما لم تفقدا قدرتهما على الطفو.

وفي السياق ذاته قالت شركة "كازمونايجاز" الكازاخستانية أن الناقلة “ماتيلدا”، المستأجرة من قبل الشركة، كان من المقرر أن تحمل النفط عبر خط أنابيب كاسبين. وأكدت أنه لم يصب أي من أفراد الطاقم نتيجة الانفجار، وأن السفينة لا تزال صالحة للإبحار.

وفي السياق ذاته ذكرت تقارير نشرتها وكالتي بلومبرج " و"رويترز" أن نطاق الهجوم اتسع مستهدفا ناقلتين أخريين، هما “فريد” ودلتا سابريم، ليصبح إجمالي السفن المستهدفة أربع ناقلات.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت 40 مسيرة جوية أوكرانية خلال 5 ساعات فوق بحر آزوف وبعض مناطق روسيا.

الجيش الروسي يعلن تدمير 40 مسيرة أوكرانية

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيانها الصادر اليوم، أن وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي، دمرت المسيرات الأوكرانية، في الفترة من الساعة 13:00 إلى 18:00 بتوقيت موسكو.

وجاء في بيان الجيش الروسي: "في يوم 13 يناير من هذا العام، بين الساعة 13:00 و18:00 بتوقيت موسكو، اعترضت وسائط الدفاع الجوي ودمرت 40 طائرة مسيرة ثابتة الجناحين أوكرانية بما في ذلك: 22 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، وسبع طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و6 طائرات مسيرة فوق مياه بحر آزوف، ومسيرتان جويتان فوق أراضي مقاطعة فولجوجراد، ونفس العدد فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، وكذلك بعض المناطق في العمق الروسي، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

