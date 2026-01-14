الأربعاء 14 يناير 2026
اقتصاد

ارتفاع اليوريا ونترات النشادر المخصوص، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم،
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الأربعاء تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي هذا التباين في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم 

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير 2026؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 23418 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 875 جنيها.

النطاق السعري: من 21 ألف إلى 27 ألف جنيه للطن.

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 12140 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 219 جنيها.

النطاق السعري: من 4700 إلى 25 ألف جنيه للطن.

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

 سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 18407 جنيهات للطن.

التغيير: انخفاض 516 جنيها.

النطاق السعري: من 10200 إلى 23 ألف جنيه للطن.

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

 يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 24447 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 338 جنيها.

النطاق السعري: من 21200  إلى 27 ألف جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 11942 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 893 جنيها.

النطاق السعري: من 4800 إلى 25 ألف جنيه للطن.

الجريدة الرسمية