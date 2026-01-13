المشاط: صرف آخر شريحتين من حزمة الدعم الأوروبي بـ 3 مليارات يورو قبل نهاية 2026

18 حجم الخط

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه سوف يتم صرف الشريحتين الأخيرتين من حزمة الدعم الأوروبي بقيمة 1.5 مليار يورو لكل شريحة قبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت المشاط، أن التمويلات المقدمة من المؤسسات الدولية تركز بشكل أساسي على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدة أن الاستثمار الأوروبي يمثل شريكا استراتيجيا لمصر، وأنها تعد الدولة الأكبر من حيث حجم عمليات الاستثمار الأوروبي خارج دول الاتحاد الأوروبي.

مشروع الطاقة الجديدة والمتجددة بنجع حمادي

وأضافت، أن بنك الاستثمار الأوروبي يساهم بنحو 150 مليون دولار في مشروع الطاقة الجديدة والمتجددة بنجع حمادي، لافتة إلى أنه تم توقيع اتفاقية مساهمته بقيمة 117 مليون دولار في رؤوس أموال صندوقين لدعم ريادة الأعمال، في إطار تعزيز الاستثمارات الخضراء ودعم الشركات الناشئة، بحسب CNBC عربية.

توقيع بنك الاستثمار الأوروبي 4 اتفاقيات مع مصر

وجاء ذلك على هامش توقيع بنك الاستثمار الأوروبي 4 اتفاقيات مع مصر لدعم مشروعات ريادة الأعمال وتقديم الدعم الفني في قطاعي معالجة المياه ومترو الأنفاق.

وأوضحت، أن برامج دعم الموازنة المقترنة بالتمويلات الأوروبية ترتبط بإصلاحات هيكلية، حيث نفذت مصر أكثر من 34 إصلاحًا هيكليًا في الشريحتين الأولى والثانية، من بينها أكثر من 16 إصلاحا هيكليا تحت مظلة الاتحاد الأوروبي في شريحة الدعم الثانية، مشيرة إلى أن إجمالي إصلاحات شرائح الدعم الأوروبية يتجاوز 100 إصلاح هيكلي.

وأكدت الوزيرة أن القطاع الخاص يشارك بأكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات، مع استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 7.5% بحلول عام 2030، لافتة إلى أن الحكومة تنفذ حاليًا الخطة المبنية على موازنة البرامج والأداء والتي تم تطبيقها اعتبارًا من بداية عام 2026.

