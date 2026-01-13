الثلاثاء 13 يناير 2026
حبس مدرس متهم بالتحرش بطالبة في الجيزة

قررت الجهات المختصة في الجيزة، حبس مدرس متهم  بالتحرش بطالبة، وكلفت رجال المباحث العامة بإرسال التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة لكشف ملابساتها.

جاء ذلك بعد أن ألقت قوات أمن الجيزة القبض علي المتهم وبموجهته أنكر ارتكابه الواقعة وتحرر المحضر الازم.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد اتهام مدرس بالتحرش بطالبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضوابط عقوبات التحرش الجنسي بالسيدات 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات

الجيزة المحضر غرفة عمليات النجدة
