اقتصاد

طريقة التحويل على بطاقات الحوالة للعملاء في البنك الأهلي؟

يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي عن طريقة التحويل على بطاقات الحوالة الخاصة بهم.

وأوضح مسؤولو البنك الأهلي أنه للتحويل على بطاقة الحوالات الخاصة بالعملاء، يمكنهم التحويل باستخدام رقم البطاقة كاملا ويسبقه ثلاثة اصفار.

وفي سياق متصل يستفسر العديد من عملاء البنك الأهلي عن إمكانيه إضافة الحوالات لحظيًّا من الخارج.

 

وأوضح مسؤولو البنك الأهلي أنه قام مؤخرًا بإطلاق خدمة الإضافة اللحظية للحوالات الإلكترونية الواردة بالجنيه المصري لأي حساب بنكي/ بطاقة بنكية/ محفظة هاتف في مصر.
 

ويبحث العديد من عملاء البنك الأهلي عن خدمات الأهلي فون كاش وكل ما يخص المزايا فيها.

 

وأوضح مسؤولو البنك الأهلي أنه من خلال خدمة الأهلي فون كاش يمكن للعملاء سداد فواتير التليفون الأرضي والموبايل وبعض خدمات فوري زي شحن الرصيد – تبرعات - حجز تذاكر طيران - اشتراكات النوادي وخدمات أخرى متنوعة.

كما يمكن للعملاء القيام بالسحب وإيداع من خلال أكثر من منفذ من منافذ فوري بالإضافة إلى كافة فروع البنك وماكينات الصراف الآلي.

وتشمل قائمة المزايا:

- التحويل ما بين حسابات الموبايل بالعملة المحلية فقط.
-شحن رصيد المحفظة مباشرة من خلال التطبيق عن طريق ربط بطاقات ماستركارد وفيزا وميزة (ائتمان–الخصم المباشر–المدفوعة مقدمًا–المرتبات) المصدرة من البنك الأهلي المصري بمحفظة الموبايل أو من خلال زيارة أقرب فرع للبنك أو من خلال أي منفذ بيع فوري.

ومن جانب آخر يقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملائه ومنها بطاقات الائتمان المتنوعة لتناسب احتياجاتك.

الجريدة الرسمية