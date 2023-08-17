الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس إخواني متهم بتمويل الإرهاب والإضرار بالأمن القومي للبلاد

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس أحد عناصر جماعة الإخوان بتهمة تمويل وتولي قيادة جماعة إرهابية واستخدام منصات خارجية لبث أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي للبلاد، 15 يوما على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة إلى المتهم السيد م في القضية 540 لسنة 2022، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

Advertisements

كانت السلطات البحرينية رحلت المتهم تنفيذا لقرار الإنتربول الصادر بترحيله لتورطه في قضايا عنف وإرهاب أضرت بمصر وأمنها القومي

أعمال عنف جماعة الإخوان الإرهابية

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

 

عقوبة نشر أخبار كاذبة

من جانبه قال الخبير القانوني محمد ميزار، إن القانون يجرم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات ويعتبرها جريمة يعاقب عليها، وحددت المادة 188 من القانون العقوبات العقوبة وهى الحبس والغرامة التي تصل إلى 20 ألف جنيه.

 

وأضاف "ميزار" أنه نصت مواد قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أوأوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وتابع: كما نصت المادة 102 مكرر على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة أمن الدولة العليا جماعة إرهابية نشر أخبار كاذبة تكدير السلم العام جماعة الإخوان الارهابية

مواد متعلقة

إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة

تأجيل محاكمة إخواني متهم بنشر أخبار كاذبة في المرج لـ 17 سبتمبر

حبس 13 متهما بنشر أخبار كاذبة

الأكثر قراءة

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

بعد تأجيل زيادتها، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الحالية

بعد رفض الزمالك بيع زيزو، نجم الأهلي على رادار الشباب السعودي

بعد تصريح «الوقوف على مسارح السعودية حلم أجيال»، رسالة عنيفة من نبيل الحلفاوي لـ محمد محيي

إخلاء العقار المائل بمصر القديمة تمهيدا لإزالته (صور)

النيابة الإدارية تحظر على أعضائها الترشح لعضوية الأندية الرياضية والشركات

تطورات جديدة في موقف الزمالك من بيع زيزو للشباب السعودي، اعرف التفاصيل

اتحاد جدة يتخذ قرارا جديدا بشأن مصير أحمد حجازي

Advertisements

منوعات

المزيد

لبخة الصفصاف، العالم يتحدث عن مسكن آلام اكتشفه المصريون قبل 3500 عام

دراسة علمية تكشف حقائق جديدة عن رجل الثلج

سائحان أمريكيان يتسببان في تأخر افتتاح برج إيفل، فما القصة؟

ساويرس يكشف عن إفطاره المفضل: الفول والطعمية والعدس

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 17-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 17-8-2023 بالأسواق

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الخميس 17-8-2023

مستجدات مسابقة الـ 30 ألف معلم، موعد إعلان النتيجة وإجراءات التعيين

المزيد

انفوجراف

نمبر 1 الحقيقي.. سر نجاح تجربة كريم عبد العزيز الفنية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النعناع في المنام وعلاقته بالرزق الكبير والأخبار السعيدة

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بارتكاب الأفعال الخاطئة والذنوب

أبرزها أحكام الجمع والقصر.. أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في مسائل الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية