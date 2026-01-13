حبس طفل دهس مسنة في عزبة النخل

الثلاثاء 13 يناير 2026
أمرت  نيابة الطفل بحبس حدثا متهم بصدم سيدة مسنة، مما أسفر عن مصرعها في منطقة عزبة النخل بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق. 

مصرع سيدة دهستها سيارة بعزبة النخل

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى بأحد الطرق بمنطقة عزبة النخل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص، تبين العثور على جثة سيدة صدمتها سيارة مجهولة، ما أدى إلى إصابتها ووفاتها في الحال، وبتكثيف الجهود، تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة الملاكى المتسببة في الحادث وقائدها وتبين أنه طفل لم يتجاوز السن القانوني المسموح له بالقيادة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حوادث طرق المرورية

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

