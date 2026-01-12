الأنفاق تعلن تقليل زمن التقاطر بالخط الثالث للمترو بداية من غدا الثلاثاء

18 حجم الخط

أعلنت وزارة النقل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي عن تعديل زمن التقاطر لخدمة ركاب الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وكشفت الوزارة أن التعديل الذى تم إقراره تنفيذه بالخط الثالث للمترو بتقليل زمن التقاطر ليصبح قطار كل ٤ دقائق من عدلي منصور حتي الكيت كات، وقطار كل ٨ دقائق من جامعة القاهرة ومحطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات يأتي لرفع مستوى الخدمات.

وذلك من الساعة ٨ إلى ١٠ صباحًا ومن ٤:٣٠ الي ٦:٣٠ مساء.

على صعيد آخر سجلت خطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي إقبالا كبيرا من المواطنين خلال الفترة الماضية.

في الوقت نفسه، قامت الشركات المشغلة القطار الكهربائي ومترو الأنفاق بالتنسيق مع شرطة النقل لتقديم أفضل خدمة للركاب المترددين على وسائل النقل.

وقامت شرطة النقل والمواصلات بتكثيف تواجدها على الأرصفة وبمحطات القطارات لتأمين الرحلات والتيسير على المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.