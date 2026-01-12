الإثنين 12 يناير 2026
أخبار مصر

الأنفاق تعلن تقليل زمن التقاطر بالخط الثالث للمترو بداية من غدا الثلاثاء

المترو
المترو
أعلنت وزارة النقل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي عن تعديل زمن التقاطر  لخدمة ركاب الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وكشفت الوزارة أن التعديل الذى تم إقراره تنفيذه بالخط الثالث للمترو بتقليل زمن التقاطر  ليصبح قطار كل ٤ دقائق من عدلي منصور حتي الكيت كات، وقطار كل ٨ دقائق من جامعة القاهرة ومحطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات يأتي لرفع مستوى الخدمات.

وذلك من الساعة ٨ إلى ١٠ صباحًا ومن ٤:٣٠ الي ٦:٣٠ مساء.

على صعيد آخر سجلت خطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي إقبالا كبيرا من المواطنين خلال الفترة الماضية.

في الوقت نفسه، قامت الشركات المشغلة القطار الكهربائي ومترو الأنفاق بالتنسيق مع شرطة النقل لتقديم أفضل خدمة للركاب المترددين على وسائل النقل.

وقامت شرطة النقل والمواصلات بتكثيف تواجدها على الأرصفة وبمحطات القطارات لتأمين الرحلات والتيسير على المواطنين.

 

الخط الأخضر الثالث الخط الأخضر حطة الكيت كات
