القناة 12: نتنياهو يجتمع مع ديرمر لتنسيق خطوات حساسة مع واشنطن

إسرائيل، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعًا مع الوزير السابق رون ديرمر، بهدف تنسيق خطوات حساسة مع الولايات المتحدة الأمريكية في قضايا استراتيجية.

تنسيق حساس بين تل أبيب وواشنطن

وأوضحت القناة أن الاجتماع تناول خطوات استراتيجية وحساسة تتعلق بالعلاقات الثنائية لـ تل أبيب مع واشنطن، بما يشمل الملفات الأمنية والسياسية المهمة على المستويين الإقليمي والدولي.

تعزيز إسرائيل التواصل مع الإدارة الأمريكية

وأكد التقرير أن الاجتماع يعكس حرص نتنياهو على تعزيز التواصل والتنسيق مع الإدارة الأمريكية، لضمان توافق المواقف والتخطيط المشترك تجاه الملفات الإقليمية الحساسة، خاصة في ظل التوترات المستمرة في المنطقة.

خطوات إسرائيلية مرتقبة مع الولايات المتحدة للفترة المقبلة

وأشارت القناة إلى أن المشاورات بين نتنياهو ورون ديرمر تهدف إلى وضع خارطة طريق مشتركة مع واشنطن، بما يضمن مواجهة التحديات الإقليمية المستقبلية وضمان أمن المصالح الإسرائيلية الحيوية.

وقررت أجهزة الأمن الإسرائيلية رفع مستوى التأهب الأمني، والاستعداد لعدد من السيناريوهات المحتملة، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة المرتبطة بإيران.

تأتي هذه الخطوة في إطار تقييم أمني شامل للأوضاع الإقليمية، مع التركيز على احتمالات تصعيد أو ردود فعل غير متوقعة قد تنعكس على الساحة الأمنية في المنطقة.

الأجهزة الأمنية المختصة في إسرائيل تعمل على تعزيز التنسيق بين مختلف الأذرع الأمنية والعسكرية، إلى جانب تحديث خطط الطوارئ للتعامل مع أي تطورات مفاجئة.

