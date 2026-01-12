الإثنين 12 يناير 2026
رياضة

لأول مرة، اتحاد الجمباز يستحدث بطولة الدرع العام للأندية بمواصفات أولمبية

بطولة الدرع العام
بطولة الدرع العام للجمباز
الجمباز، استحدث مسئولو اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، بطولة جديدة تحت مسمى "الدرع العام للاندية"، تقام بمشاركة جميع الأندية والهيئات، وتضم 3 فئات عمرية وهي مرحلة الدرجة الأولى والدرجة الثانية والناشئين تحت 16 عاما.

وكشف اتحاد الجمباز، أن البطولة ستقام في فرعي الجمباز الفني آنسات ورجال، على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة، وتنطلق خلال شهر فبراير المقبل.

وقال الاتحاد المصري، أن البطولة ستشهد مشاركة جميع الأندية والهيئات الرياضية المسجلة، وستعتمد النتائج النهائية على تجميع النقاط من منافسات المراحل العمرية الثلاثة وهي الدرجة الأولى والدرجة الثانية والناشئين.

وأوضح الاتحاد المصري للجمباز، أن البطولة الجديدة من شأنها زيادة المنافسة بين مختلف الأندية، والدفع نحو الاهتمام بفرق الناشئين والمراحل العمرية المختلفة.

توزيع 3 دروع في نهاية المنافسات

ومن المقرر أن يتم توزيع 3 دروع في نهاية البطولة، وهي الدرع العام لبطل الجمباز الفني رجال ودرع العام لبطل الجمباز الفني آنسات والدرع العام  لبطل الجماز الفني المختلط.

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أن بطولة الدرع العام الهدف منها خلق حالة من التنافس بين جميع الأندية والهيئات، والارتقاء بالمستوى الفني لجميع اللاعبين واللاعبات.

وأضاف "أمين"، أن الاتحاد المصري يولي اهتماما خاصا ببطولة الدرع العام للاندية، وأن المنافسات ستقام على بوديوم بمواصفات أولمبية من أجل منح البطولة مذاق خاص، ومساعدة اللاعبين على التألق على مختلف الأجهزة.

وتابع أمين: "الاهتمام بالمسابقات المحلية والعمل على الارتقاء بالمستوى الفني والتنافسي أمر ضروري ويؤثر بالإيجاب على المنتخبات الوطنية، وأن الاتحاد يعمل طوال الوقت على تطوير المسابقات والبطولات بشكل يدفع الأندية واللاعبين نحو التألق والنجاح.

الجريدة الرسمية