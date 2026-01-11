الإثنين 12 يناير 2026
خارج الحدود

عون يحسم الجدل بشأن وجود ضباط كبار من نظام الأسد بلبنان

جوزيف عون
جوزيف عون
حسم الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، الجدل بشأن وجود ضباط كبار من نظام الأسد في لبنان.

 جوزيف عون يحسم الجدل بشأن وجود ضباط كبار من نظام الأسد في لبنان 


وذكر الرئيس عون في مقابلة مع "تلفزيون لبنان" بمناسبة مرور سنة على تنصيبه رئيسا للجمهورية بثت الأحد، إن الجيش اللبناني ومديرية المخابرات والأجهزة الأمنية نفذا مداهمات في مناطق عدة من بينها الهرمل والشمال، من دون أن يتبين ما يؤكد الشائعات المتداولة حول وجود ضباط من النظام السوري السابق في لبنان.

لبنان ترفض أن تكون تهديدا لدول الجوار

وأكد الرئيس اللبناني استمرار التنسيق مع الدولة السورية في هذا الإطار.

وجدد عون رفضه أن يكون لبنان منصة لتهديد استقرار أي دولة أخرى، مشددا على أن القرار الوطني يتخذ في لبنان وليس في خارجه.

وأشار الرئيس في المقابلة إلى وجود تنسيق قضائي وأمني وعسكري مستمر بين لبنان وسوريا.

واستذكر عون في السياق اللقاءات التي جمعته بالرئيس السوري أحمد الشرع، وتم خلالها بحث مراجعة الاتفاقات الثنائية وتعزيز الاستثمارات اللبنانية في سوريا.

