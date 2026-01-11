الأحد 11 يناير 2026
الملحن مدين يشيد بمسرحية "أم كلثوم" ويهنئ مدحت العدل على نجاحها

أشاد الملحن والمطرب مدين، بمسرحية "أم كلثوم"، وهنأ الكاتب والمنتج مدحت العدل على النجاح الكبير الذي حققه العمل، مؤكدًا أن المسرحية تُعد تجربة فنية متكاملة ومشرفة على جميع المستويات.

ونشر مدين صورة تجمعه بالدكتور مدحت العدل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمي معبرًا عن سعادته بالعرض، وكتب معلقًا: "مبروك دكتور مدحت العدل على العمل العظيم المشرف ده، مسرحية أم كلثوم، أنا استمتعت جدًا وشوفت مواهب وأصوات في منتهى الجمال".

وأكد مدين أن المسرحية نجحت في تقديم معالجة مسرحية راقية لمسيرة كوكب الشرق أم كلثوم، مستندة إلى رؤية فنية واضحة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتحافظ في الوقت نفسه على القيمة التاريخية والرمزية لإحدى أهم أيقونات الغناء العربي.

يذكر أن مسرحية "أم كلثوم" تحظى باهتمام جماهيري ونقدي ملحوظ، لما تقدمه من تجربة مسرحية موسيقية تسلط الضوء على محطات مهمة في حياة كوكب الشرق، وتعيد تقديم تراثها الفني في إطار معاصر يحترم التاريخ ويواكب تطلعات الجمهور.

ام كلثوم ام كلثوم مسرحية مدين مدحت العدل
