الأحد 11 يناير 2026
حوادث

كانت لحظة شيطان، اعترافات راكب متهم بسرقة آخر بالمطار

مطار القاهرة، فيتو
أمرت نيابة النزهة بحبس راكب لاتهامه بسرقة مبالغ مالية من راكب آخر قادم من الخارج، في مطار القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

واعترف المتهم بمغافلته المجني عليه ومد يده في جيب الجاكت الذي يرتديه ثم سرق مبلغ مالي بالعملة الأجنبية قائلا: "اللي حصل لحظة شيطان".

البداية عندما تلقت مباحث مطار القاهرة بلاغا من أحد الركاب يفيد فيه بتعرضه لسرقة مبلغ مالي قدره ألف درهم وألف دولار أثناء تواجده بالمطار.

وبالفحص وإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة راكبا آخر، عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على المبالغ المالية المستولى عليها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة
جرم قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، السرقة بكل أشكالها وألوانها وأوضح في نصوصه أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم وبعضها يصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد وفق شروط خمسة.

شروط تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة:

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة

نيابة النزهة مطار القاهرة مباحث مطار القاهرة النيابة العامة

