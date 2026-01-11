جامعة القاهرة تحتفي بفوز العالم المصري الدكتور عباس الجمل بجائزة نوابغ العرب

18 حجم الخط

أكدت رابطة خريجي جامعة القاهرة أن فوز العالم المصري الدكتور عباس الجمل، أستاذ الهندسة بجامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية، بجائزة «نوابغ العرب» التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها العلماء المصريون على الساحة العالمية، ويجسد نجاحهم في الإسهام الفاعل في صياغة مستقبل العلوم والتقنيات الحديثة، كما يعبر عن الدور التاريخي لجامعة القاهرة في تخريج قامات علمية متميزة أثرت البحث العلمي والمعرفة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.

وجدير بالذكر أن الدكتور عباس الجمل يُعد أحد أبرز خريجي جامعة القاهرة، حيث حصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف عام 1972، قبل أن يواصل مسيرته الأكاديمية المتميزة بجامعة ستانفورد، ليصبح أحد الرواد العالميين في مجال نظرية معلومات الشبكات، ويسهم بشكل جوهري في تطوير فهم الاتصالات الرقمية ووضع الأسس العلمية لأبحاث الشبكات الحديثة.

وللدكتور الجمل إسهامات عديدة امتدت إلى إعداد أجيال متعاقبة من الطلاب في مجالات تصميم الدوائر الإلكترونية والحوسبة، والمشاركة في تطوير مستشعرات الصور CMOS، التي تُعد حجر الأساس في تقنيات التصوير الحديثة وكاميرات الهواتف الذكية، إلى جانب نشره أكثر من 230 بحثًا علميًا، وتأليفه مراجع علمية مؤثرة تُستخدم على نطاق واسع في الجامعات ومراكز البحث حول العالم.

وأعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عن اعتزاز أسرة جامعة القاهرة بانتماء الدكتور عباس الجمل إلى صفوف خريجيها، مؤكدا أن مسيرته العلمية تمثل نموذجًا مشرفًا للعالم المصري والعربي، ودليلًا حيًا على أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي هو الطريق الحقيقي لبناء الحضارة وصناعة المستقبل.

كما أشاد رئيس الجامعة بإشادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، بإسهامات الدكتور عباس الجمل ودوره في تشكيل المشهد الرقمي العالمي، في إطار جائزة «نوابغ العرب» التي أُطلقت عام 2022 بهدف الاحتفاء بالعلماء والمفكرين والمبدعين العرب في مختلف مجالات المعرفة.

