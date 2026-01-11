الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

متر الرمل المخلوط يسجل 179 جنيها بختام تعاملات اليوم الأحد

أسعار الرمل، فيتو
أسعار الرمل، فيتو
18 حجم الخط

أسعار الرمل، شهدت أسعار الرمل حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية، حسب التحديثات والمتابعة في السوق المحلي مساء  اليوم الأحد الموافق 11 يناير 2026.

وتستعرض «فيتو» أسعار الرمل بمختلف أنواعه في السوق المصرية، وفق آخر التحديثات والمتابعة في السوق المحلية.

أسعار الرمل، فيتو 
أسعار الرمل، فيتو 

أسعار الرمل حسب التحديثات والمتابعة في السوق المحلية 

• الرمل الناعم: سجل سعر المتر حوالي 120 جنيهًا.
• الرمل الخشن: بلغ نحو 135 جنيهًا للمتر.
• الرمل أحمر: بلغ نحو 136.5  جنيهًا للمتر.
• رمل المخلوط: وصل إلى 179 جنيهًا للمتر.

 

الرمل وأهميته في السوق

 

يُعد الرمل من المواد الأساسية التي لا غنى عنها في قطاع التشييد والبناء، حيث يدخل في أعمال الخرسانة، والبياض، والتشطيبات، إلى جانب استخدامه في ردم الأساسات، ما يجعل استقراره السعري عاملًا مهمًا في ضبط تكلفة البناء.

أسعار الرمل، فيتو 
أسعار الرمل، فيتو 

أنواع الرمل المتداولة في السوق

 

تنقسم أنواع الرمل المتداولة في السوق المصرية إلى عدة فئات رئيسية، أبرزها:

الرمل الناعم:

يُستخدم في أعمال البياض والتشطيبات، ويتميز بنعومة حبيباته.

الرمل الخشن:

يدخل في أعمال الخرسانة وصب الأساسات، ويتميز بقدرته على تحمل الأحمال.
الرمل المغسول:

يُستخدم في الأعمال التي تتطلب جودة أعلى، حيث يتم غسله لإزالة الشوائب والأملاح.
رمل الردم:
يُستخدم في أعمال الردم وتسوية الأراضي قبل البناء.


العوامل المؤثرة على أسعار الرمل

تتأثر أسعار الرمل بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

• تكلفة النقل والوقود
• أماكن الاستخراج والمحاجر

• حجم الطلب من شركات المقاولات
• القرب أو البعد عن مناطق العمران
• حجم المعروض في السوق المحلية

الرمل ودوره في الاقتصاد

يساهم قطاع استخراج وتوريد الرمل في دعم قطاع البناء والتشييد، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يلعب دورًا مهمًا في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعمال الخرسانة البناء والتشييد التشييد والبناء سعر المتر صباح اليوم الاحد أسعار الرمل سعر الرمل اليوم

مواد متعلقة

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الريال القطري في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم السبت

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كيلو الألومنيوم بـ 98 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم السبت

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي مساء اليوم السبت

آخر تطورات سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك الأهلي

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي بختام التعاملات
ads

الأكثر قراءة

ريال مدريد وبرشلونة يتعادلان 2-2 بعد مرور 60 دقيقة (صور)

نهائي السوبر الإسباني، ريال مدريد يتعادل مع برشلونة 2-2 في شوط أول مثير

ميلان يسقط في فخ التعادل أمام فيورنتينا 1-1 بالدوري الإيطالي (فيديو)

سموحة يخطف فوزا قاتلا من حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

محمد سيد طنطاوي يكشف السورة التي كان يقرأ بها النبي كثيرا في صلاة الفجر

غارات جوية على إقليم النيل الأزرق، الجيش السوداني يقصف عربات تقل مرتزقة قرب حدود إثيوبيا

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب العراق

الزمالك يواصل نتائجه السلبية بكأس عاصمة مصر ويخسر من زد بهدف (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 8 سلع غذائية بعد إعلان التضخم في ديسمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الخلع دون رغبة الزوج حلال؟ عالم أزهري يوضح

محمد سيد طنطاوي يكشف السورة التي كان يقرأ بها النبي كثيرا في صلاة الفجر

هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم لزوجته؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية