حاجزو شقق فاليرا جاردنز يشكون من إجراءات الاستلام.. والإسكان ترد

18 حجم الخط

اشتكى حاجزو شقق مشروع فاليرا جاردنز – سكن لكل المصريين (1 – 2) – إسكان متوسط – بمدينة حدائق أكتوبر من إجراءات استلام الشقق وغياب المرافق عن الوحدات السكنية وعدم توصيل المياه والكهرباء.



وقال الحاجزون "فوجئنا – للأسف – بأن إجراءات الاستلام الحالية جاءت على عكس المتوقع تمامًا، لتتحول إلى خيبة أمل واضحة وضياع لفرحة الاستلام ومزيد من المعاناة بسبب عدم جاهزية المرافق الأساسية وقت الاستلام وعند بدء استلام أولى المجموعات بمشروع فاليرا جاردنز، تبين الآتي:



رفض فتح المياه لاختبار الوحدات.



عدم إطلاق التيار الكهربائي.



عدم البدء في إجراءات توصيل الغاز الطبيعي.



ورغم ذلك، يُطلب من الحاجزين استلام وحداتهم في ظل غياب أبسط مقومات السكن الفعلي، وإلزام الحاجزين بالتعاقد والسداد دون مقابل فعلي



يشترط جهاز المدينة أثناء الاستلام التعاقد الإجباري على جميع المرافق.



وردت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز مدينة حدائق أكتوبر على شكاوي الحاجزين شقق مشروع فاليرا جاردنز سكن لكل المصريين 1 و2 إسكان متوسط بالمدينة.

وأكدت احترامها الكامل لحقوق الحاجزين، لافتا إلى أن الاستلام يتم وفق حالة فعلية داخل الوحدة مع توثيق أي ملاحظات بمحاضر معتمدة، ويتم مراجعة جاهزية وتشغيل المياه تباعًا لكل وحده أثناء الاستلام على مستوى العمارات، ويتم إتاحة اختبارات التشغيل المتاحة أثناء المعاينة.

وأضافت بالنسبة للكهرباء فتم التنفيذ، ويتم الإطلاق بعد استكمال إجراءات التعاقد وتركيب العداد، وبشأن الغاز الطبيعي يتم التنسيق مع شركة الغاز طبقًا للبرنامج المعتمد وخطوات التعاقد.

وأوضحت أن أي مبالغ يتم تحصيلها تكون وفق الضوابط المنظمة والمعتمدة للبنيه التحتية المنفذة بالفعل بالمشروع، ويتم الاستلام بمحاضر فحص فنية تشمل عناصر الفحص الأساسية ويتم تسليم نسخة للحاجز بعد اعتمادها، ولا يتم إلزام أي حاجز بالتوقيع على إقرار يخالف الواقع، وفي حال وجود ملاحظات يتم إثباتها بالمحضر، وتحديد الإجراء والمدة المستهدفة للمعالجة وعدم استلام الوحدة لحين الانتهاء من تلك الملاحظات.

ولتنظيم الاستلام وخدمة الحاجزين تم تخصيص نقطة خدمة بالموقع لتلقي الشكاوى، حيث تتواجد المهندسة منال مديرة المشروع بالموقع لحل أي مشكلة أثناء الاستلام.

واشتكى الحاجزون من أن الشقق لا تتوافر بها أى مقومات الحياة سواء كهرباء أو مياه أو غاز، ولا أسانسير ولا إضاءة سلم ولا مدخل العمارة، ولا يغلق باب العمارة بالكهرباء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.