المركزي: ارتفاع السيولة بالقطاع المصرفي إلى 13.85 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025

قال البنك المركزي المصري: إن السيولة المحلية في القطاع المصرفي ارتفعت إلى 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، بنمو 1.3%.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن المعروض النقدي ارتفع إلى 3.75 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بـ 3.679 تريليون جنيه في أكتوبر السابق عليه، ما يعكس توسعًا في حجم النقد المتاح بالاقتصاد.

