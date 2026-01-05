الإثنين 05 يناير 2026
اقتصاد

البنك المركزي يعلن الأربعاء عطلة رسمية في البنوك

البنك المركزي
البنك المركزي
قرر البنك المركزي  تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وبحسب بيان المركزي يُستأنف العمل صباح يوم الخميس الموافق 8 يناير 2026 بجميع البنوك.

التحويلات خلال شهر نوفمبر 2025

يذكر أنه استمرت  تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مسارها التصاعدي حيث ارتفعت خلال الفترة من  يناير حتى نوفمبر 2025 بمعدل 42.5% لتسجل أعلى قيمة تاريخية بلغت نحو 37.5 مليار دولار (مقابل نحو 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق). 

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر نوفمبر 2025 بمعدل 39.9% لتسجل نحو 3.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2024).

المركزي المصري و"أفريكسيم" يوقعان مذكرة إنشاء بنك إفريقي متخصص في الذهب

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري وقع مع بنك التصدير والاستيراد الإفريقي "أفريكسيم بنك"، الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 مذكرة تفاهم لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الإفريقية، وتهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى تقوية احتياطيات البنوك المركزية، وتقليل الاعتماد على مراكز التكرير والتداول خارج إفريقيا، وإضفاء الطابع الرسمي على منظومة صناعة وتداول الذهب.

