الخميس 08 يناير 2026
تجديد حبس دجال أطفيح لاتهامه بممارسة الشعوذة عبر الإنترنت

حبس المتهم
جدد قاضي معارضات الجيزة، حبس شخص بتهمة ممارسة أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية بدائرة مركز شرطة أطفيح، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

كانت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، قد رصدت فيديوهات يتم تداولها على نطاق واسع، تتضمن مشاهد لأعمال الدجل والشعوذة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفحص تلك المقاطع المصورة فنيا بمعرفة المساعدات الفنية، وتوصلت التحريات إلى أن أحد الأشخاص مقيم فى دائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة، وراء تصوير ونشر تلك الفيديوهات.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض عليه، وعثر بحوزته على هاتف محمول والأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة، والمعدات اللازمة للتصوير.. وعند فحص هاتفه عثر بداخله على أدلة تؤكد قيامه بتصوير ونشر مقاطع الدجل والشعوذة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال التحقيقات، أدلى المتهم باعترافات تفصيلية، أكد خلالها أنه سعى لتحقيق مكاسب مالية كبيرة من خلال احتراف أعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين بزعم قدرته على إنهاء كافة مشاكلهم وقضاء حوائجهم من خلال أعمال السحر، ثم قرر تصوير أفعاله وبثها على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية من خلال تلك المشاهدات.

وعقب انتهاء التحقيقات أمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له فى الميعاد القانوني.

أعمال الدجل والشعوذة الدجل والشعوذة الجيزة النصب على المواطنين محافظة الجيزة ممارسة أعمال الدجل والشعوذة نيابة الجيزة
