بعد الاتهام بالتسبب في موت نجلهم، تصالح بين مستشفى شهير بأكتوبر وأهل متوفى

تصالحت أسرة المتوفى داخل مستشفى شهير بمدينة 6 أكتوبر، وإدارة المستشفى، أمام جهات التحقيق بعد تبادلهما الاتهامات بالإهمال والتشهير.

التحقيق في اتهام إدارة مستشفى بالإهمال

وكانت نيابة الجيزة قد أجرت تحقيقات موسعة في اتهام شاب لمستشفى بـ أكتوبر بالتسبب في وفاة شقيقه، المصاب بالفشل الكلوي، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حزب الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

كما أجرت النيابة تحقيقات موسعة مع شقيق المتوفى، بعد اتهامه من قبل المستشفى بالتشهير بها.

وانتقل فريق من النيابة العامة ولجنة من العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، إلى المستشفى لمعاينتها، والاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث، للتأكد من وجود شبهة إهمال من عدمه.

تداول مقطع فيديو لشاب توفي شقيقه بفشل كلوي ونزيف بالمخ

وكان أحد الشباب اتهم في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مستشفى شهير بالتسبب في وفاة شقيقه مريض كلى.

وقال الشاب بمقطع الفيديو المنشور، إن شقيقه مريض مصاب بفشل كلوي وجلطة بالمخ، والفريق الطبي بالمستشفى على علم بذلك، حيث كان يجري جلسة غسيل كلى وقام الفريق الطبي بوضعه على الجهاز لمدة تزيد على 4 ساعات وتركوه لمشاهدة مباراة المنتخب المصري.

وأكد الشاب خلال الفيديو، أنه ذهب لزيارة شقيقه ليتفاجأ بمشهد صادم، موضحا: “شوفت الجهاز بيصفر وأخويا ميت على الجهاز وهما برا بيتفرجوا على الماتش موقفين شوية عيال من المعهد ودبلوم على حالات خطر زي دي، وعارفين إن عنده جلطة وسابوه يغسل كلى دون متابعة”.

