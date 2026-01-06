الثلاثاء 06 يناير 2026
حوادث

11 يناير موعد محاكمة عاطلين لاتهامهما بالنصب على المواطنين والتزوير بالمرج

حددت محكمة جنايات القاهرة 11 يناير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطلين لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال الصفة وتزوير المحررات الرسمية بدائرة قسم شرطة المرج.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن القاهرة قيام عاطلين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال الصفة بدائرة قسم شرطة المرج.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وعدد من الأكليشهات وكارنيهات حكومية مزورة على غير الحقيقة.

وبمواجهتها اعترفا بقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة وقيامهما بتزوير الشهادات والمحررات الرسمية من خلال أحد التطبيقات عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق.

عقوبة انتحال الصفة

وفي هذا النطاق، تندرج العقوبة القانونية طبقا لما نصت عليه المواد من 155 وحتى المادة 159 من قانون العقوبات بالحبس والغرامة وتأمر المحكمة بنشر الحكم بالإدانة بالجرائد على نفقة المحكوم عليه، وأما إذا كان الغرض من التشهير المعاقب عليه طبقا للمادة 171 عقوبات الهدف منه الابتزاز فتصل العقوبة إلى السجن لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى أخطر اتهام.

وإذا قابل ذلك إساءة استخدام المتهم مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والعقوبة تصل إلي خمس سنوات والغرامة 300 ألف جنيه طبقا لما نصت عليه المادة 27 من قانون الإنترنت الجديد وهي إنشاء موقع على الإنترنت بقصد ارتكاب جريمة وتلك الواقعة تعد نموذجا للجريمة مركبة تمثل عدة جرائم ومنها أيضا الإساءة  للبرلمان طبقا لنص المادة 184 عقوبات.

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة المرج انتحال الصفة تزوير المحررات الرسمية مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

