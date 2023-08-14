الإثنين 14 أغسطس 2023
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اقتصاد

خبير اقتصادي: انضمام مصر لمجموعة بريكس يساهم في النمو الاقتصادي

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

أزمة الدولار، قال الدكتور محمد عبد الغني، الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن الدولة تعمل جاهدة على إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الحالية، بسبب وجود نقص في العملة الأجنبية، من خلال العمل على زيادة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفي هذا الإطار أطلقت الدولة منصة الشباك الواحد لتسهيل تراخيص إصدار المشروعات، إلى جانب برنامج الطروحات الحكومية.

 

منصة الاستثمار الإلكترونية

وأوضح: من أكبر معوقات الاستثمار الخاص أو المباشر في مصر هي صعوبة إنهاء الإجراءات واستخراج التراخيص، مشيرًا إلى أن إعداد  منصة إلكترونية لتسهيل الاستثمار من شأنه أن يسهل إجراءات افتتاح المشاريع،.

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إنهاء إجراءات الاستثمار

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقي وحقك” الذي يقدمه الإعلامي فريد فهمي: "المنصة الإلكترونية تعمل على إنهاء الإجراءات حال توفر الأوراق اللازمة، وهذا من شأنه أن يوفر الوقت والمجهود الزمني والمادي".

 

دول البريكس 

وعن أهمية انضمام مصر لمجموعة البريكس، لفت:"هناك 22 دولة تسعى الآن للانضمام لـ"البريكس" مثل مصر والإمارات والسعودية والجزائر، ونيجيريا والسنغال، وإيران، وهو تكتل اقتصادي بدأ في عام 2000، ومكون من الهند والصين والبرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا التي تعتبر من أكبر الدول في النمو الاقتصادي، وهناك توقعات تشير إلى أن هذه الدول ستصبح صاحبة أكبر اقتصاديات على مستوى العالم في 2050".

 

إنتاج دول البريكس 

وتابع: البريكس ينتج 30% من  الناتج العالمي، و27% من مساحة الكرة الأرضية، وعدد سكانه يمثل 40% من سكان العالم، مشيرًا إلى أن هذا التكتل أسس بنك موازي للبنك الدولي وسمي بنك التنمية الجديد، وكل دولة من دول تجمع "البريكس" وضعت 10 مليارات دولار في بنك التنمية الجديد،  ومصر تقدمت مع الإمارات وبنجلاديش للانضمام لهذا البنك.

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أهمية الانضمام لمجموعة البريكس 

وأشار إلى أن أي دولة تريد الانضمام للتكتلات الاقتصادية، لأن هذا يفتح سوق أكبر للدول لتسويق المنتجات الاقتصادية، لافتَا إلى أن أهم ما يميز مجموعة البريكس أنها تضم دول تحتوي على موارد طبيعية كبيرة ومتنوعة.

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