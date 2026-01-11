تبدأ من 20 جنيها، أسعار زينة ومجسمات رمضان 2026 بـ"الخيامية" (فيديو وصور)

18 حجم الخط

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، 2026 تبدأ منطقة الخيامية بوسط القاهرة في استعادة زخمها السنوي، حيث تتحول شوارعها إلى معرض مفتوح لزينة رمضان ومستلزماته، التي يقبل المواطنون على شرائها لإضفاء أجواء البهجة والروحانية داخل المنازل والشوارع.

مفارش وخيامية.. روح التراث حاضرة

تُعد المفارش المصنوعة من قماش الخيامية من أبرز المنتجات التي تشهد إقبالًا كبيرًا، نظرًا لطابعها التراثي المرتبط بشهر رمضان.

وتبدأ أسعار مفارش السفرة المكونة من ٣ قطع من ١٢٥ جنيهًا، فيما يُعرض مفرش بطول ٣ أمتار بسعر ١٥٠ جنيهًا.



كما تتوافر الخدّاديات (الوسائد) بأسعار تبدأ من ٢٥ جنيهًا للقطيفة و٣٠ جنيهًا للستان، بينما تُباع القطعتان بسعر ٦٠ جنيهًا.

فوانيس وعربات رمضانية بأشكال مبتكرة

لم تخل الخيامية من المجسمات الرمضانية المحببة للأطفال والكبار، حيث تُعرض عرائس رمضان بشكل “طمطم” بالحجم الكبير بسعر ٤٠ جنيهًا.



وتتراوح أسعار عربات الفول الماكيت بين ١٥٠ جنيهًا للحجم الصغير المزود بإضاءة، بينما يصل سعر الحجم الأكبر المزود بالصوت والنور إلى ٢٨٠ جنيهًا.



كما تتوافر عربيات القطايف والكنافة الماكيت بسعر ١٥٠ جنيهًا للحجم الصغير، إضافة إلى عربية قطايف مضيئة بسعر١٥٠ جنيهًا.

زينة حائط وإضاءة تناسب كل الأذواق

تشمل المعروضات أيضًا التارات الرمضانية، حيث تباع التارات المكونة من ٣ قطع بوجه واحد بسعر ١٠٠ جنيه، بينما يصل سعر التارات بوجهين ومزودة بالإضاءة إلى ١٥٠ جنيهًا.

أما زينة رمضان بطول ٥ أمتار فتُعرض بسعر ١٠ جنيهات فقط، وتارات الزينة بسعر ٢٥ جنيهًا، وتعليقة الحائط “رمضان كريم” بسعر ٢٥ جنيهًا.



كما تتوافر أقلام جاف بشخصيات رمضان بسعر ١٠ جنيهات، والتمريّة بسعر ٢٠٠ جنيه.

فروع إضاءة حديثة رغم ارتفاع بعض الأسعار

تشهد فروع الإضاءة الحديثة رواجًا ملحوظًا، حيث تعرض أشكال الهلال والفانوس المضيئة بالليزر بسعر ٢٠٠ جنيه، وكذلك زينة فرع الهلال والنجمة المضيئة بالسعر نفسه.



وتتراوح أسعار فروع الزينة الأخرى بين ٣٥ جنيهًا لفرع فانوس صغير مذهب، و٨٠ جنيهًا لفرع نور ليزر، و١٢٠ جنيهًا لفرع كور ذهبية مضيئة، فيما يصل سعر فرع الكور المضيئة التي تحتوي على لمبات بأشكال فوانيس إلى ٣٠٠ جنيه.

آراء البائعين: إقبال مبكر وزيادات محدودة

يقول ياسين، أحد بائعي زينة رمضان بمنطقة الخيامية، إن الإقبال على شراء الزينة بدأ مبكرًا هذا العام مع اقتراب الشهر الكريم، موضحًا أن الأسعار شهدت زيادات طفيفة في بعض الأنواع، خاصة المستوردة منها، بواقع ٥ جنيهات للقطعة، بينما لم تشهد العديد من المنتجات أي زيادة تُذكر.

تعد منطقة الخيامية واحدة من أقدم المناطق التراثية في القاهرة، وتشتهر بصناعة الخيامية اليدوية ذات الزخارف الإسلامية المميزة. وعلى مدار عقود، ارتبط اسم الخيامية بشهر رمضان، لتصبح وجهة أساسية للمصريين والسياح الباحثين عن زينة تجمع بين الأصالة والبهجة، في مشهد يعكس روح الشهر الكريم ويؤكد استمرار التراث رغم تغير الأزمان.

