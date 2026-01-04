الأحد 04 يناير 2026
محافظات

اليوم، ثالث جلسات استئناف محاكمة سفاح المعمورة على حكم إعدامه

تنظر  محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان رئيس المحكمة، ثالث جلسات استئناف المتهم نصر الدين السيد، المعروف إعلاميًّا بـ سفاح المعمورة. وذلك على الحكم بإعدامه.

إعدام سفاح المعمورة  

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكمها بالإعدام على سفاح المعمورة بعد تداول عدة جلسات وعرضه على الطب النفسي، وجرى اتهامه بقتل 3 أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار، لكل من زوجته عرفيًّا وموكلته تركية وموكل آخر له وهو المهندس محمد إبراهيم.

محاكمة سفاح المعمورة 

وتضمن أمر إحالة سفاح المعمورة أن المتهم قتل عمدًا المجني عليه محمد إبراهيم محمد إبراهيم عدس، مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وصمم على تحقيق النية، طمعا في ما ملك ظلمًا وعدوانًا، فرسم خطة إجرامية محكمة، وصمم عليها بعد ما قلب الأمور على وجهها، بأن استدرجه ثم اصطحبه لمحل سكنه بتهديد السلاح الأبيض محتجزًا إياه لعدة أيام، لإرغامه على التنازل عن بعض ممتلكاته، وعلى إثر امتناعه، أتم مخططه فإنهال عليه ضربًا، ثم كال له طعنة استقرت بفخذه اليمنى فأحدث به الإصابات الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدًا من ذلك قتله، على النحو المبين بالتحقيقات. 

