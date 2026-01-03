خريطة أعمال منصة شاهد في يناير

18 حجم الخط

كشفت منصة شاهد MBC عن خريطة الأعمال الفنية الجديدة التي ستعرض عبر شاشتها خلال شهر يناير، والتي تتضمن باقة من الأعمال الدرامية والسينمائية، إضافة إلى أحداث ترفيهية بارزة ينتظرها الجمهور.

مسلسل يوم شفتك وبيت بابا الأبرز على شاهد في يناير

وتبدأ الأعمال يوم 4 يناير مع مسلسل يوم شفتك في عرضه الأول والحصري، فيما يشهد يوم 8 يناير إطلاق فيلم الأكشن Ambush في عرض حصري على المنصة.

وفي 11 يناير يبدأ عرض المسلسل الاجتماعي بيت بابا ضمن عروض المسلسلات الجديدة التي تراهن عليها المنصة هذا الموسم، بينما تعرض المنصة للمرة الأولى المسرحية الكوميدية أنستونا يوم 15 يناير، ويشهد يوم 17 يناير بث حفل Joy Awards 2026 مباشرة على شاهد MBC.

كما تطرح المنصة يوم 19 يناير فيلم الدراما العالمي FENCES من بطولة دينزل واشنطن، على أن تختتم أعمال الشهر يوم 22 يناير بفيلم 6 أيام ضمن الأعمال الجديدة المنتظرة.

منصة شاهد تغير اسمها رسميًا

وكانت منصة «شاهد» الرقمية عن تغيير اسمها بشكل رسمي ليصبح «شاهد MBC»، في خطوة تعكس ارتباطها المباشر بـ مجموعة MBC الإعلامية، وتعزز من هويتها كمنصة البث العربية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعد «شاهد» منصة سعودية وأول منصة عربية تقدم خدمة الفيديو حسب الطلب (VOD) في المنطقة، حيث أعيد إطلاقها في عام 2020 من قبل مجموعة MBC الإعلامية، لتصبح منذ ذلك الحين واحدة من أبرز منصات البث الرقمي عربيًا وعالميًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.