السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

خريطة أعمال منصة شاهد في يناير

بيت بابا، فيتو
بيت بابا، فيتو
18 حجم الخط

كشفت منصة شاهد MBC عن خريطة الأعمال الفنية الجديدة التي ستعرض عبر شاشتها خلال شهر يناير، والتي تتضمن باقة من الأعمال الدرامية والسينمائية، إضافة إلى أحداث ترفيهية بارزة ينتظرها الجمهور.

مسلسل يوم شفتك وبيت بابا الأبرز على شاهد في يناير 

 وتبدأ الأعمال يوم 4 يناير مع مسلسل يوم شفتك في عرضه الأول والحصري، فيما يشهد يوم 8 يناير إطلاق فيلم الأكشن Ambush في عرض حصري على المنصة. 

وفي 11 يناير يبدأ عرض المسلسل الاجتماعي بيت بابا ضمن عروض المسلسلات الجديدة التي تراهن عليها المنصة هذا الموسم، بينما تعرض المنصة للمرة الأولى المسرحية الكوميدية أنستونا يوم 15 يناير، ويشهد يوم 17 يناير بث حفل Joy Awards 2026 مباشرة على شاهد MBC.

كما تطرح المنصة يوم 19 يناير فيلم الدراما العالمي FENCES من بطولة دينزل واشنطن، على أن تختتم أعمال الشهر يوم 22 يناير بفيلم 6 أيام ضمن الأعمال الجديدة المنتظرة. 

منصة شاهد تغير اسمها رسميًا

وكانت منصة «شاهد» الرقمية عن تغيير اسمها بشكل رسمي ليصبح «شاهد MBC»، في خطوة تعكس ارتباطها المباشر بـ مجموعة MBC الإعلامية، وتعزز من هويتها كمنصة البث العربية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعد «شاهد» منصة سعودية وأول منصة عربية تقدم خدمة الفيديو حسب الطلب (VOD) في المنطقة، حيث أعيد إطلاقها في عام 2020 من قبل مجموعة MBC الإعلامية، لتصبح منذ ذلك الحين واحدة من أبرز منصات البث الرقمي عربيًا وعالميًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خريطة أعمال منصة شاهد في يناير أعمال منصة شاهد منصة شاهد

الأكثر قراءة

وزير الخارجية الأسبق عن أحداث فنزويلا: بلطجة أمريكية.. وترامب يتصرف وكأنه ملك العالم

سعر الليرة السورية أمام الدولار (تحديث لحظي)

الهبرد يقفز 10 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

أستون فيلا يتقدم بهدف أمام نوتنجهام فورست بالشوط الاول بالدوري الإنجليزي

انتخابات النواب، غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة

التنمية المحلية: انطلاق برنامج تدريبي متخصص لـ1418 متدربا بالمحليات بمركز سقارة حول قانون تقنين أوضاع اليد

مادورو.. رمز الكرامة والحرية

موعد تشغيل مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

خدمات

المزيد

هل تقدم خدمة رجال الأعمال الاستعلام عن خطابات الضمان في بنك مصر؟

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم كسر الزجاج في المنام وعلاقته بمواجهة بعض المشاكل الأسرية

أحد الأشهر الحرم، دار الإفتاء تعدد فضائل شهر رجب في الإسلام

من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟ الأزهر للفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads