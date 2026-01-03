أكثر من 100 ألف زائر، منصات مصر الجديدة الثقافية تشعل حراكا فكريا خلال 2025

18 حجم الخط

شهدت المنصات الثقافية التابعة لجمعية مصر الجديدة، العام الماضى 2025 حراكا ثقافيا يعزز المشهد الثقافي والفكري، مواكبا لرؤية الدولة فى النهوض بالثقافة المجتمعية، إذ أصبحت منصاتها الثقافية؛ مكتبة مصر الجديدة العامة والطفل ومكتبة المستقبل العامة والطفل ومركز الطفل للحضارة والإبداع ”متحف الطفل“، مقصد للثقافة والمعرفة يقصدها الطلاب والباحثين الأطفال والكبار على مدار العام عبر رحلة من الاستكشاف والتعلم وتطوير الذات.

وأكدت الدكتورة سهام الجوهرى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة أن الجمعية ترتكز على نشر الوعي وتنمية الإنسان من خلال توفير بيئة ثقافية وتعليمية، مشيرة إلى أنه لولا جهد كافة العاملين بالجمعية ومؤسساتها الثقافية والإبداعية ما خرجت هذه الفعاليات إلى النور وذلك بفضل المجهودات الكبيرة من أمناء ومديرى هذه المؤسسات، وهم: الدكتور أسامة عبد الوارث مدير متحف الطفل المهندس، وفؤاد عدلى مدير مكتبة المستقبل، وإيمان مهدى مدير مكتبة مصر الجديدة العامة، ومروة عبدالرحمن مدير مكتبة مصر الجديدة للطفل، وبهجت شاكر مدير عام الجمعية.

مكتبة مصر الجديدة العامة

فى مكتبة مصر الجديدة العامة قامت المكتبة بتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية حوالي 153 حدث ثقافي، واستضافت الأدباء الحاصلين على جوائز دولية وإقليمية واهتمت بمجال الذكاء الاصطناعي من خلال مجموعة من الندوات والورش.

كما استضافت المكتبة فعالية فنية لأول مرة وهو مهرجان السينما الفرنكوفونية برعاية وزارة الثقافة، واستقبلت المكتبة زيارات من جهات دولية أثبتت أن المكتبة أصبحت بيت خبرة، كما حضر الفعاليات الثقافية أكثر من 100 ألف زائر.

واستقبلت مكتبة مصر الجديدة للطفل الأطفال من سن 6–13 سنة، وتركّز المكتبة على بناء الطفل تعليميًا وثقافيًا ونفسيًا واجتماعيًا بشكل متكامل، من خلال تقدّم ورش قراءة وأنشطة فنية وثقافية وتعليمية تفاعلية، ودورات متنوعة ورحلات وندوات للأطفال وأولياء الأمور.

وخلال العام استقبلت المكتبة 20986 طفلًا، وقدّمت 136 دورة و80 ورشة يوم واحد في مجالات متعددة تنمّي مهارات الأطفال، كما نظّمت رحلات ميدانية وثقافية وتعليمية لتعزيز الوعي الوطني والتاريخي، وقدّمت ندوات حضورية وأونلاين.

وحرصت على الأنشطة الآمنة والهادفة، ودعم الأطفال المرضى والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ونشر ثقافة الدمج والهوية، ليتم تكريمها من مستشفى 75375 فى يوم التطوع، ونظمت حفلة لأول فريق دمج للعزف على آلات الإيقاع فى الشرق الاوسط.

أهم الأنشطة التى تم تشغيلها بمكتبة المستقبل خلال عام 2025

قامت المكتبة العامة بتنفيذ 53 ندوة متنوعة فى عدة مجالات، إجمالى عدد الحضور المشاركين ( 698)، أما بالنسبة للدورات، فقامت المكتبة بعمل 33 دورة متنوعة فى (الرسم - الخط العربى - الشطرنج - الكروشيه- الموسيقى - الدورات الرياضية واللياقة البدنية)

وتم عقد دورات اللياقة البدنية وعددها (11دورة) خلال العام الحالى 2025م على مدار إحدى عشر شهرًا بعدد (846 مشتركا) حصل منهم عدد (6) لاعبين من مشتركى الدورات الرياضية بالمكتبة على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية والعالم فى مختلف ألعاب الدفاع عن النفس وهم:

- ملك محمود ابراهيم المركز الأول بطولة الجمهورية وإفريقيا والبطولة العربية وبطولة العالم أيضًا هى لاعبة المنتخب القومي الأساسية (كونغ فو).

- معاذ محمود إبراهيم المركز الأول بطولة الجمهورية وبطولة إفريقيا ولاعب المنتخب القومي. (كونغ فو)

- مريم عاطف محمد مركز الأول بطولة الجمهورية والبطولة الإفريقية (كونغ فو)

- مالك أحمد وجيه المركز الأول بطولة الجمهورية والبطولة الإفريقية. (كارتيه)

- مروان محمد أحمد المركز الأول بطولة الجمهورية والبطولة الإفريقية. ( كونغ فو)

- عبد الرحمن إيهاب السعيد المركز الأول بطولة الجمهورية والبطولة الإفريقية.(كارتيه)

ويعد النشاط الرياضي بالمكتبة حاليًا صاحب المركز الأول على مستوى الجمهورية في العديد من الرياضات مثل الكونغ فو / الكاراتية التقليدي / المصارعة.

متحف الطفل

بينما قام متحف الطفل (مركز الطفل للحضارة والإبداع) بدوره كمتحف تعليمي وترفيهي تفاعلي فريد، يهدف لتعريف الأطفال بالحضارة المصرية والتاريخ والعلوم بطريقة ممتعة عبر الألعاب والأنشطة، ويضم قبة سماوية ومعروضات متنوعة ونماذج تعليمية وأنشطة عملية، ويعتبر مركزًا ثقافيًا متكاملًا يقدم تجربة فريدة للتعلم بالاكتشاف والمشاركة.

