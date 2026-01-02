مصرع 9 أشخاص وإصابة 200 بعد شربهم مياهًا ملوثة في أنظف مدينة بالهند

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن مدينة إندور الهندية شهدت مصرع 9 أشخاص وتسمم أكثر من 200 آخرين جراء شربهم مياهًا ملوثة.

مصرع 9 أشخاص وإصابة 200 تسمموا بمياه ملوثة في الهند

ومن جانبه قال مسؤول هندي في مدينة إندور: إن عدد الوفيات بلغ تسع حالات في المدينة، في حين أوضح كبير المسؤولين الطبيين في إندور، مادهاف براساد هاساني، في حديث لوكالة “رويترز” أن مياه الشرب في منطقة بهاجيراثبور تعرضت للتلوث نتيجة تسرب في شبكة المياه، مؤكدًا أن فحوصات أجريت على المياه أظهرت وجود بكتيريا داخل خط الأنابيب.

تحرك عاجل من السلطات الهندية

وأضاف هاساني أنه لا يستطيع الجزم بعدد الوفيات بشكل نهائي، لكنه أكد أن أكثر من 200 شخص من المنطقة نفسها يخضعون للعلاج في مستشفيات مختلفة داخل المدينة، مشيرًا إلى أن التقرير النهائي لعينة المياه التي جُمعت من المنطقة المتضررة لم يصدر بعد.

من جهته، قال المسؤول الإداري في المقاطعة، شرافان فيرما، إن السلطات سارعت إلى نشر فرق طبية لإجراء فحوصات ميدانية من منزل إلى آخر، إلى جانب توزيع أقراص الكلور على السكان للمساعدة في تنقية المياه.

وأضاف فيرما أن فرق الطوارئ حددت نقطة تسرب واحدة يُعتقد أنها تسببت في تلوث المياه، وقد جرى إصلاحها، لافتًا إلى أن السلطات فحصت 8571 شخصًا حتى الآن، وتم رصد 338 حالة تعاني من أعراض خفيفة.

وتقع مدينة إندور في ولاية ماديا براديش، وهي مدينة اشتهرت خلال السنوات الماضية بحصولها على لقب أنظف مدينة في الهند، حيث تصدرت التصنيفات الوطنية للنظافة على مدى ثماني سنوات متتالية.

