قبل ساعات من انطلاق التصويت، تعرف على الدوائر الـ30 الملغاة بانتخابات النواب

تنطلق اليوم السبت عملية تصويت المصريين بالداخل في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والخاصة بالدوائر الـ30 الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا.

مكان جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025

وتشمل جولة الإعادة بالخارج 27 دائرة في 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى، وهي محافظات (الجيزة، المنيا، البحيرة، أسيوط، الوادي الجديد، والأقصر وأسوان وسوهاج والإسكندرية والفيوم)، وتجرى في 139 مقرا انتخابيا داخل 117 دولة.

تشمل الدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا ما يلي:

محافظة الجيزة وتضم دوائر (البدرشين، منشأة القناطر، بولاق الدكرور، العمرانية والطالبية، قسم الجيزة، 6 أكتوبر، الهرم).

محافظة المنيا، حيث تجرى الانتخابات في دوائر (أول المنيا، أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، مغاغة والعدوة وبني مزار).

محافظة البحيرة، حيث تجرى الانتخابات في دوائر: (المحمودية، الدلنجات، حوش عيسى، كوم حمادة).

محافظة أسيوط وتضم دوائر: (قسم أول أسيوط، أبو تيج، ديروط والقوصية ومنفلوط).

محافظة الوادي الجديد وتضم دوائر (الداخلة والفرافرة، الخارجة).

محافظة أسوان وتضم دوائر (نصر النوبة، أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، إدفو).

محافظة الأقصر وتضم دوائر: (قسم الأقصر، إسنا، القرنة).

محافظة الفيوم وتضم دائرة (سنورس).

محافظة الإسكندرية وتضم دائرة (أول المنتزه).

محافظة سوهاج وتضم دائرة (البلينا).

سفارات مصر بالخارج تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب

يأتي ذلك بعدما بدأت أمس الأربعاء السفارات والقنصليات المصرية في الخارج أبوابها، لاستقبال المواطنين المصريين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، لتنتهي اليوم الخميس عملية التصويت بالخارج، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

تفاصيل جولة الإعادة في 30 دائرة

وتُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، على المقاعد الفردية فقط، في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بحكم المحكمة الإدارية العليا، في 10 محافظات.

موعد تصويت المصريين بالداخل في جولة الإعادة

يشار إلى أن موعد تصويت المصريين بالداخل، يومي السبت والأحد الموافقين 3 و4 يناير 2026.

موعد إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة في الدوائر 30 دائرة الملغاة

ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 10 يناير 2026، حيث تجرى الانتخابات على 49 مقعدًا، بين 98 مترشحًا.

