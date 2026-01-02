زراعة الشيوخ تواصل مناقشة مشكلة رفع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف الأحد

18 حجم الخط

تواصل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، دراسة ومناقشة مشكلة رفع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية المؤجرة من الأوقاف، وذلك خلال اجتماعها الأحد المقبل برئاسة الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة.

رفع القيمة الإيجارية للأراضي

وتبلغ مساحة أراضي الوقف الزراعية ١٠٥ آلاف فدان يستفيد منها ٨٠ ألف مستأجر.

تنفيذ الزيادة في القيمة الإيجارية

وسبق وأوصت اللجنة في اجتماعها الماضي بضرورة إرجاء وتأجيل تنفيذ الزيادة في القيمة الإيجارية لحين انتهاء اللجنة من التوصل إلى حلول جذرية لهذه المشكلة، ومطالبة مسؤولي وزارتى الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي، بإعداد بيان تفصيلي يتضمن توصيفًا دقيقًا للأراضي، والخريطة المحصولية الخاصة بها، بهدف تقييم أثر الزيادة المقترحة على صغار المزارعين بصورة واضحة، وعقد اجتماع خلال أسبوعين بحضور أعضاء اللجنة وخبراء وممثلي وزارتي الأوقاف (هيئة الأوقاف المصرية) والزراعة واستصلاح الأراضي (هيئة الإصلاح الزراعي)، وذلك لإصدار توصيات واضحة يتم رفعها إلى المستشار رئيس مجلس الشيوخ.

آلية عادلة للتسعير تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي

وأكد أعضاء اللجنة على أن اللجنة لا ترفض الزيادة من حيث المبدأ، لكنها تطالب بآلية عادلة للتسعير تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي وفقًا لمعدل التضخم الاقتصادي الذي تجاوز ۱۲%، وأن يتم تطبيق أي زيادة بشكل تدريجي حفاظا على استقرار المزارعين والأمن الغذائي، كما يجب أن تحرص وزارة الأوقاف على اتخاذ قرارمتوازن يحقق المصلحة العامة.

