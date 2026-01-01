الدفاع الروسية تعلن إسقاط 201 مسيرة أوكرانية

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الخميس، إسقاط 201 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق بينها 21 مسيرة كانت متجهة نحو موسكو، وذلك وفقا لنبأ عاجل على منصة «الشرق- بلومبرج» على موقع إكس.

تدمير 18 مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة الروسية

من جانبه، أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الخميس، أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت خلال ساعة واحدة تقريبا 18 طائرة مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة الروسية.

وكتب سوبيانين، في قناته على "تلجرام" في تمام الساعة 19:00 مساء بتوقيت موسكو: "دمرت الدفاعات الجوية طائرتين مسيرتين معاديتين كانتا متجهتين نحو موسكو"، مضيفا أن خبراء هيئات الطوارئ يعملون في مكان سقوط حطام الطائرة.

وعند الساعة 19:07 أفاد سوبيانين بأن الدفاعات الجوية دمرت مسيرة معادية أخرى كانت متجهة نحو العاصمة الروسية وعند الساعة 19:33 أفاد عمدة موسكو بتدمير 3 مسيرات معادية إضافية.

هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

وكما أصدر عمدة موسكو بيانا آخر عند الساعة 19:51 أفاد بأن الدفاعات الجوية دمرت 5 مسيرات معادية أخرى كانت متجهة نحو العاصمة الروسية.

وفي تمام الساعة 20:01 أعلن سوبيانين تدمير 4 مسيرات معادية كانت متجهة نحو موسكو.

وفي الساعة 20:10 أفاد سوبيانين بتدمير 3 مسيرات معادية إضافية كانت متجهة نحو موسكو.

