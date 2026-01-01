"بطلوا عياط"، رسالة غامضة من محمد إمام بشأن تريند "الأعلى أجرًا"

18 حجم الخط

وجه الفنان محمد إمام رسالة غامضة، تعليقا على تريند “الأعلى أجرا” من الفنانين في الأعمال الفنية المختلفة، وكذلك الأعلى مشاهدة.

وكتب محمد إمام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلا: “خلاص يا جماعة بطلوا عياط ما حصلش حاجه.. كلكم أعلى أجور وأعلى مشاهدة وأعلى كل حاجة.. سيبونا نشتغل في هدوء بقى الله يكرمكم علشان مفيش وقت.. الكينج”.

محمد إمام: تعلمت من الزعيم ألا اضع أحد في دماغي

وفي سياق متصل، كان الفنان محمد إمام قد علق على بعض الأحاديث المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه كان قد وجه رسالة لشخص بعينه من حديث سابق له حول كون والده الفنان عادل إمام هو الأعلى أجرا في الوطن العربي.

وكتب محمد إمام في وقت سابق منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: “أنا مش عارف ليه في ناس فهمت إن أنا نزلت بوست لشخص محدد..أنا عامله ليهم كلهم.. ونتكلم جد شوية.. أنا عمري لا حطيت حد ولا هحط حد في دماغي وده اللي اتعلمته من أبويا ربنا يخليه لينا”.

وتابع: “إني أكون ابن أكبر نجم في التاريخ ووصلت للي أنا فيه دلوقتي ده ماكنش سهل أبدًا وبحمد ربنا عليه كل يوم.. وده كان بفضل حبكم ودعمكم ليا بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى.. يعني أنا أصلًا فيا اللي مكفيني”.

واختتم حديثه قائلا: “حقيقي بتمنى الخير للجميع.. المنافسة دي بتخلينا نطلع أحسن ما فينا وكل ده في صالح الجمهور العظيم اللي زيكم.. بشكر كل اللي بيحبني.. أنا بحبكم أكتر بكتير وانتوا أهم حاجه في حياتي بعد عيالي.. الحمد لله”.

تصوير مسلسل الكينج

وكان الفنان محمد إمام قد استأنف تصوير مسلسل الكينج بعد الحريق الذي نشب داخل ديكوراته الرئيسية باستوديو مصر، وتسببت في أضرار بالغة له.

قصة مسلسل الكينج

تدور أحداث مسلسل الكينج في إطار اجتماعي تشويقي حول شاب مصري يدعى "حمزة الدباح" ينتمي إلى إحدى العصابات الدولية، مما يجعله يواجه عدة تحديات يحاول التغلب عليها.

أبطال مسلسل الكينج

مسلسل الكينج من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، بطولة محمد إمام، ويشارك فيه كل من ميرنا جميل، وحنان مطاوع، وسامي مغاوري، وعمرو عبد الجليل، وحجاج عبدالعظيم، وانتصار، وكمال أبو رية.

