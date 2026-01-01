كيم جين كيونج تفاجئ الجمهور بخبر حملها خلال حفل جوائز SBS للترفيه 2025

18 حجم الخط

شهد حفل توزيع جوائز "SBS Entertainment Awards" لعام 2025 لحظة استثنائية ومؤثرة، حيث أعلنت عارضة الأزياء والممثلة كيم جين كيونج عن حملها بطفلها الأول، وذلك خلال خطاب قبولها لإحدى أبرز جوائز الليلة.

كيم جين كيونج تفوز بجائزة التميز الأعلى

حصدت كيم جين كيونج في الثلاثين من ديسمبر جائزة "التميز الأعلى" عن فئة البرامج الواقعية، تقديرا لتألقها في برنامج كرة القدم الشهير "Shooting Stars"، وعقب اعتلائها المنصة، وجهت النجمة كلمات الشكر والامتنان لفريق إنتاج البرنامج، وزميلاتها في الفريق، وعائلتها، وزوجها حارس مرمى المنتخب الوطني الكوري، كيم سونج جيو، بالشكر لكونه سندًا دائمًا لها.

كيم جين كيونج تعلن إيقاف نشاطها بسبب الحمل

وقد سادت أجواء من التأثر الشديد عندما كشفت كيم عن مفاجأتها السارة بانتظار مولودها الأول، قائلة: "أعتقد أن الوقت قد حان لأخذ استراحة قصيرة من كرة القدم التي أحبها كثيرا؛ فهناك طفل سليم ينمو بداخلي بشكل جيد"، وأضافت أنها رغم شعورها ببعض الحزن للابتعاد المؤقت عن الملاعب، إلا أنها تعهدت بالعودة لجمهورها مجددا وهي بصحة أفضل وقوة أكبر.

وأضافت كيم جين كيونج: "مع أنني أشعر بالأسف لأخذ استراحة من كرة القدم، إلا أنني سأعود بصحة جيدة"

نشأت علاقة كيم جين كيونج وكيم سونج جيو، من خلال شغفهما المشترك بكرة القدم، وأقاما حفل زفافهما في فندق في سيول في يونيو من العام الماضي، وقد لاقى خبر الحمل، الذي أُعلن بعد حوالي عام وستة أشهر من زواجهما، ترحيبًا واسعًا من الجمهور والمشاهدين.

